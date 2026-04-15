Primul mesaj al noului Procuror General. Cristina Chiriac a preluat mandatul pentru trei ani

Prioritățile anunțate pentru mandat

Chiriac afirmă că prioritatea mandatului său va fi „consolidarea încrederii publice în actul de justiţie, prin asigurarea unei activităţi eficiente, transparente şi predictibile a parchetelor".

Numirile semnate la nivelul sistemului judiciar

Cu o săptămână înainte, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretele de numire în funcţii pentru mai multe poziţii din sistemul judiciar, inclusiv pentru Cristina Chiriac ca procuror general, dar şi pentru Viorel Cerbu la DNA şi Codrin-Horaţiu Miron la DIICOT.

Nicuşor Dan a anunțat numirile la conducerile PICCJ, DNA şi DIICOT. Ce așteptări are de la noii șefi

Mesajul transmis la preluarea funcţiei

„Cu ocazia învestirii mele în funcţia de Procuror General, doresc să exprim profunda recunoştinţă pentru încrederea acordată şi să reafirm angajamentul ferm faţă de valorile fundamentale ale statului de drept. Preluarea acestei responsabilităţi reprezintă nu doar o onoare, ci şi o misiune deosebit de importantă, care implică responsabilitate, echilibru şi determinare. Activitatea Ministerului Public trebuie să se desfăşoare în mod constant sub semnul legalităţii, imparţialităţii şi profesionalismului, în beneficiul cetăţenilor şi al societăţii în ansamblu”, a afirmat aceasta.

Direcțiile principale anunțate

Potrivit Cristinei Chiriac, prioritatea mandatului său este consolidarea încrederii publice în actul de justiţie, prin asigurarea unei activităţi eficiente, transparente şi predictibile a parchetelor.

Aceasta mai precizează că va susţine întărirea capacităţii instituţionale, protejarea independenţei procurorilor şi promovarea unui climat profesional bazat pe integritate şi respect reciproc.

„Combaterea corupţiei, a infracţiunilor care constituie domeniile prioritare ale Ministerului Public, precum şi a oricăror forme de încălcare a legii va constitui o direcţie esenţială, abordată cu fermitate, dar şi cu respectarea deplină a drepturilor şi libertăţilor fundamentale”, precizează Chiriac.

Mesaj către societate

Ea spune că este „conştientă de aşteptările ridicate ale societăţii” şi că îşi asumă această funcţie cu „responsabilitate, deschidere şi determinarea de a contribui la consolidarea unui sistem judiciar puternic şi credibil”.

„Vă asigur că îmi voi exercita atribuţiile cu bună-credinţă, profesionalism şi respect faţă de lege şi cetăţeni”, încheie Cristina Chiriac.

Contextul numirilor în sistemul judiciar

Preşedintele nu a semnat decretul de numire a lui Gill-Julien Grigore-Iacobici ca procuror-şef adjunct DIICOT.

Preşedintele nu a semnat decretul de numire a lui Gill-Julien Grigore-Iacobici ca procuror-şef adjunct DIICOT.

De asemenea, Nicuşor Dan a respins afirmaţiile conform cărora „numirile sunt ale PSD”.

Noii procurori-șefi de la Parchetul General, DNA și DIICOT își încep mandatele miercuri