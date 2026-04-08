În declarația sa, șeful statului a prezentat decretele semnate pentru numirea procurorilor în funcții-cheie, stabilind și termenele la care aceștia își vor prelua mandatele. Totodată, Nicușor Dan a transmis și un mesaj clar privind așteptările sale de la noii conducători ai instituțiilor, subliniind nevoia de intensificare a luptei împotriva corupției și a criminalității organizate, în contextul în care cetățenii resimt aceste probleme atât la nivel înalt, cât și în viața de zi cu zi.

„Am semnat decretele pentru numirea doamnei Cristina Chiriac în funcția de Procuror General, a domnului Viorel Cerbu în funcția de procuror șef DNA și a domnului Cordin Miron în funcția de procuror șef DIICOT. Își vor începe mandatul în 15 aprilie.

Am semnat de asemenea decretul pentru numirea domnului Marius Voineag în funcția de procuror adjunct al Parchetului General, pentru doamna Marinela Mincă, procuror șef adjunct DNA, pentru domnul Marius Ștefan procuror adjunct DNA și pentru domnul Alex Florența procuror șef adjunct DIICOT. Domnii Ștefan și Florența își vor începe activitatea în 15 aprilie pentru că pozițiile pe care au candidat sunt vacante. Domnul Voineag și doamna Mincă își vor începe activitatea pe în 30 iunie, când se eliberează poziția pe care au candidat.

Am respins candidatura domnului Gill-Julien Grigore-Iacobici pentru funcția de procuror șef adjunct DIICOT.

După acest moment, așteptarea pe care o am de la Parchete, și, implicit, de la șefii parchetelor este o dinamizare a activității parchetelor pentru a răspunde așteptărilor românilor, pentru că românii văd corupție și mare corupție, și corupție în interacțiunea lor zilnică cu autoritățile statului. De marea ciorupție se ocupă DNA, de corupția curentă se ocupă Parchetul General. De la DIICOT îmi doresc destructurarea marilor rețele de droguri și a marilor rețele de evaziune fiscală.”

Ministrul Justiției a trimis la Cotroceni propunerile pentru șefia marilor parchete. Decizia finală aparține lui Nicușor Dan

Ce le-a reproșat Nicușor Dan lui Voineag și Florența

"Eu sper ca oamenii care m-au susținut înțeleg argumente și care au fost expuși până acum unui set de argumente și eu am venit astăzi cu alt set de argumente. Ca să ajungi la o condamnare trebuie să aștepți patru sau cinci ani să vedem dacă a avut dreptate procurorul.

Ce le-am reproșat și domnilor Voineag și Florența au fost două lucruri. Că pe chestiuni cum ar fi CSM refuză numirea unor procurori la Secția Specială pentru Magistrați sau pe hotărâri ale Înaltei Curți sau pe diferite echipamente, pe aceste chestiuni noi nu am auzit în spațiul public critici ale sau faptul că camera preliminară trebuia să dureze 60 de zile și durează doi ani, trei. Nu i-am auzit să spună că activitatea noastră este ineficientă din aceste cauze", a mai spsus Nicușor Dan în cadrul conferinței.

Alegerea Procurorului General

„Am pus de fiecare dată întrebarea: care credeți că este cea mai bună structură teritorială DNA din România? (…) Cert este că, în toate răspunsurile care afirmau ceva, pe DNA tot timpul era menționată DNA Iași, între cele mai bune secții din țară”, a spus șeful statului.

„Am fost foarte fericit când am văzut că doamna procuror Chiriac, care a condus DNA Iași, candidează pentru funcția de procuror general (…) și am așteptat să o numesc. Ce a făcut din țară, conducând patru ani o echipă de 8-9 oameni la Iași (…) avem trimis în judecată președintele Consiliului Județean Iași, primarul din Iași și președintele Consiliului Județean Vaslui”, a mai spsu Nicușor Dan.

Procurorii refuzați de CSM, își încearcă norocul, din nou, pentru șefia marilor parchete