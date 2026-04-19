Coliziune puternică între un autoturism și un microbuz

Accidentul s-a produs între un autoturism condus de un tânăr de 18 ani din localitate și un microbuz la volanul căruia se afla un bărbat de 45 de ani din județul Cluj.

Impactul a fost suficient de puternic încât a provocat și avarii colaterale, afectând un imobil din apropiere și mai multe indicatoare rutiere.

Zece victime, dintre care opt copii

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, în urma accidentului au fost răniți ambii șoferi și mai mulți pasageri din microbuz.

În total, au fost transportați la spital: ambii conducători auto, 7 pasageri cu vârste între 13 și 17 ani și un alt minor de 14 ani, aflat în autoturism.

Toate victimele au necesitat îngrijiri medicale de specialitate.

Intervenție rapidă a echipajelor de urgență

La fața locului au intervenit echipaje ale poliției, ambulanței, SMURD și reprezentanți ai ISU Mureș, care au acordat primul ajutor și au asigurat transportul victimelor către unități medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicând că niciunul nu consumase alcool înainte de producerea accidentului.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și eventualele responsabilități.