Impact între două autoturisme, în Dobrotești

Un accident rutier s-a produs vineri seară pe DN 65E, în localitatea Dobrotești, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune. În urma impactului, trei femei, cu vârste cuprinse între 22 și 49 de ani, au fost rănite.

La fața locului au intervenit echipaje ale ISU Teleorman, care au acordat primul ajutor victimelor. Potrivit salvatorilor, femeile erau conștiente și cooperante, suferind traumatisme ușoare la nivelul feței și membrelor inferioare.

După stabilizarea inițială, acestea au fost transportate la Spitalul Caritas Roșiorii de Vede pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale.

Măsuri de siguranță și anchetă în curs

Pompierii au rămas la locul accidentului pentru a asigura măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, eliminând orice risc suplimentar. Între timp, cazul a fost preluat de polițiști, care urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul.

Ancheta autorităților va clarifica dacă accidentul a fost provocat de neatenție, viteză sau alte cauze.