În trimestrul IV din 2025, România a avut cel mai mare deficit de cont curent din UE: 8,3 miliarde de euro.

Pe tot anul 2025, deficitul de cont curent a atins nivelul de 30 de miliarde de euro, de asemenea cel mai mare din UE.

Practic, în 2025 au ieșit din țară cu 30 de miliarde de euro mai mult decât au intrat. Cea mai mare contribuție la acest record trist îl are comerțul exterior cu bunuri, cu deficite mai mari de 30 de miliarde de euro an de an. Apoi urmează veniturile primare, adică in principal banii scoși din țară de către companiile multinaționale .

Singura contribuție pozitivă vine din comerțul cu servicii, unde avem excedent de ani buni, excedent datorat în principal transportului internațional și serviciilor din industria IT”, a declarat Petrișor Peiu, senator AUR.

