Acuzații grave după controlul din Delta Dunării

Diana Buzoianu susține că guvernatorul instituției ar fi comis mai multe nereguli, inclusiv abuz de putere și conflict de interese.

Raportul Corpului de control va ajunge pe masa procurorilor, dar și la Agenția Națională de Integritate, conform ministrului mediului.

Bulete este acuzat că ar fi creat o direcție specială în instituție și s-ar fi pus singur director. În plus, mai spune ministrul, ar fi blocat intenționat fonduri pentru digitalizarea Deltei, deci fi actele ar fi fost pregătite și ar fi trimis controale repetate la aceiași operatori în scop de intimidare.

Bogdan Bulete a fost revocat ieri din funcția de guvernator al Rezervației Biosferei Delta Dunării de către premierul Ilie Bolojan la propunerea Dianei Buzoianu.

Cum reacționează Bogdan Bulete, fost guvernator al Rezervației Biosferei Delta Dunării

„Nimic mai fals! Din contră! Un proiect care n-a trecut prin achiziție publică nu poate fi depus în aplicația de MySmith.

Un proiect pentru care studiul de fezabilitate și cele de finanțare nu au trecut prin achiziție publică este pasibil de a fi atrasă răspunderea penală și administrativă a celui care a depus, adică subsemnatul.

I-am explicat de trei ori doamnei acest lucru și insistă în continuare să mintă. Altceva nu pot să spun. Decât că avea interes ca acel proiect care nu îndeplinea criteriile legale să fie dat spre o anumită direcție.

Că nu vreau nici să acuz mai mult decât e cazul, dar în mod cert, acel proiect de 5 milioane de euro pe care eu am inițiat, această digitalizare a administrației, cu 100.000 de euro mai mic, 100-200.000 de euro, s-a ajuns la 5 milioane de euro plus 13 milioane de lei pe o perioadă de 10 ani din bugetul rezervației.

Adică blocam investițiile 10 ani de acum încolo pentru un proiect care nu îndeplinea criteriile legale. Ce ar fi era să fac?

Da, proiectul era din fonduri europene. Neregula financiară era din fondurile europene.

Doamna știe foarte bine, i-am explicat în scris de trei ori că este ilegal acest proiect. Nu poate fi depus.

Da, doamna a avut un interes extrem de puternic pentru această zonă de digitalizare, dacă o să vedeți și în alte ministere, se promovează această idee, teoretic foarte bună, a digitalizării, pe care și eu am îmbrățișat-o pentru a putea să punem un pic de transparență și un pic de ordine în actele de reglementare ale administrației respective.”, a declarat Bogdan Bulete, fost guvernator al Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, exclusiv la Realitatea PLUS.

Diana Buzoianu: „28 de milioane de euro din fonduri UE, pierdute!”

„Bineînțeles că o persoană care a fost prinsă că nu a finalizat un proiect pentru care este responsabil va spune orice ca să se justifice. Realitatea este simplă. Existau niște proiecte care au fost accesate, nu le-a semnat Diana Buzoianu, nu le-a semnat nimeni altcineva. Le-a semnat domnul Bulete. Deci, firma care a fost achiziționată ca să facă SFU, că înțeleg că domnul Bulete zice acum că există foarte mari interese. Păi să explice domnul Bulete dacă firma respectivă pentru care el, dumnealui, a semnat contractul să fie prestate serviciile, să fie realizat planul tehnic, să fie realizat studiul de fezabilitate, dacă existau niște interese, de ce domnul Bulete nu a transmis către niciun fel de autoritate nimic?

Pentru că, de fapt, în realitate ce s-a întâmplat acolo? A fost foarte simplu. Un proiect care și-a primit toate avizele până la momentul în care trebuia să fie depus, ulterior nu a mai fost, nu s-a refuzat efectiv depunerea proiectului respectiv.

Eu am intrat doar ca să clarific pentru că mi se pare foarte grav dacă există cu adevărat niște interese care au fost reprezentate de acea companie. Domnul Bulete, de ce a semnat toate documentele? Și de ce nu s-au făcut plângeri penale?”, a zis ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor - Diana Buzoianu, exclusiv la Realitatea PLUS.

Bogdan Bulete, fost guvernator al Rezervației Biosferei „Delta Dunării”: „Doamnă, mă bucur, în primul rând, că doamna Buzoianu a intrat și dorește să vorbească cu mine, că în 10 luni de zile nu a dorit să vorbească o singură dată cu guvernatorul Deltei. În primul rând.”

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: „Oh, doamne, câtă victimizare și degeaba, apropo, pentru că nu e adevărat. Domnule Bulete, ați venit inclusiv la minister de mai multe ori fără să anunțați și ați amenințat domnul Bulete. Domnul Bulete, de ce a semnat toate documentele? Și de ce nu s-au făcut plângeri penale?”

Bogdan Bulete, fost guvernator al Rezervației Biosferei „Delta Dunării”: „Doamnă, faceți niște lucruri care mi-e mie rușine de rușinea dumneavoastră! Da. Ați aruncat mizeria asupra muncii și reputației unui om pe care dumneavoastră nu ați avut nici măcar curiozitatea.”

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: „V-ați făcut-o direct pe mamut. Deci v-ați făcut direct pe mamut pe care v-ați dat-o cu semnătură proprie pentru dumneavoastră. Sărac că sunteți. Câtă lipsă de respect să aveți pentru români. În primul rând. În al doilea rând, ați venit de cel puțin zeci de ori la minister și ați amenințat inclusiv funcționarii publici. Ați amenințat inclusiv funcționarii publici în ministerul mediului. Ați amenințat inclusiv funcționarii publici... la Ministerul Mediului pentru că nu voiau să vă dea dreptate.”

Bogdan Bulete, fost guvernator al Rezervației Biosferei „Delta Dunării”: Ce să vă explic, cu ce să încep? Cu acel proiect. Eu i-am explicat doamnei de trei ori în scris că studiul de fezabilitate și cererea de finanțare trebuie să treacă prin achiziție publică. Și n-a trecut prin achiziție publică.

Eu nu pot să răspund penal și administrativ că mi-a zis doamna ministru să depun un proiect care nu îndeplinește criteriile legale. Și dumneai știe acest lucru. Despre ce vorbim? De ce aruncă gratuit cu niște acuze pe care știe foarte bine că nu sunt adevărate?

Dacă o vrea neapărat să sesizeze, uite, îi promit că sesizez. Fac plângere la DNA. Să vedem, fac eu plângere, nu dumneai. Să vedem unde este adevărul. Nu se poate la nesfârșit să mințim.

Nu putem să facem în țara aceasta. Eu, în direct acum vă spun că fac sesizare la DNA pentru presiunile pe care le-ați făcut să depun un proiect ilegal. Uitați-vă la mine! Se poate așa?”

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: „Deci, așa, vedeți... Faceți sesizare că de-abia aștept să vă văd cum vă veți apăra că ați refuzat să depuneți un proiect. Singura mare presiune care vi s-a pus pentru dumneavoastră a fost că v-am întrebat în două adrese de ce refuzați să depuneți un proiect.

Iar în adresele respective ați menționat că sunt niște costuri foarte mari, care urmează să fie acoperite în anii următori, pe care nu le puteți suporta. Costuri pe care, să știți că aveți inclusiv rapoarte interne de la funcționarii din subordinea dumneavoastră care spuneau că pot fi acoperite și că trebuie să meargă proiectul înainte. Deci dumneavoastră, practic, ați decis mai departe, mai deasupra, directorilor dumneavoastră economici. Sunteți un om cu spatele la zid care a fost prins. La revedere! Ne vedem la DNA!”