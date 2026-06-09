Apa Nova intensifică măsurile de prevenție în București. Sistemul de canalizare, monitorizat permanent în contextul ploilor abundente

Sursă: Realitatea.Net

În contextul avertizărilor meteorologice și al perioadelor de instabilitate atmosferică specifice lunii iunie, Apa Nova București anunță că a consolidat măsurile de monitorizare și intervenție pentru a reduce riscul acumulărilor de apă și pentru a menține funcționarea optimă a sistemului de canalizare din Capitală.

Reprezentanții companiei subliniază că această perioadă a anului este caracterizată frecvent de precipitații abundente și fenomene meteo extreme, care pot pune presiune asupra infrastructurii urbane. În acest context, operatorul de apă și canalizare urmărește în permanență evoluția condițiilor meteorologice și adaptează rapid resursele operaționale în funcție de situație.

Peste 7.000 de parametri tehnici sunt monitorizați în timp real

Potrivit Apa Nova, sistemul de canalizare al Bucureștiului beneficiază de supraveghere continuă prin intermediul unor platforme digitale moderne. În prezent, sunt monitorizate peste 7.000 de semnale tehnice care permit verificarea permanentă a funcționării stațiilor de pompare pentru ape uzate și ape pluviale.

Pentru a preveni eventualele blocaje sau acumulări de apă, echipele companiei desfășoară verificări și teste la stațiile de pompare din pasajele rutiere, inspectează rețeaua de canalizare din principalele artere ale orașului și intervin în zonele cunoscute pentru riscul ridicat de inundare.

Totodată, se efectuează operațiuni de curățare a gurilor de scurgere și a conductelor de canalizare, în colaborare cu autoritățile locale și administrațiile de sector.

Infrastructura Capitalei, afectată de suprafețele impermeabile

Specialiștii atrag atenția că peste 80% din suprafața Bucureștiului este acoperită de zone impermeabile sau semipermeabile, precum asfaltul, betonul, parcările și clădirile. Din această cauză, apa provenită din precipitații nu mai poate fi absorbită natural de sol și ajunge într-un timp foarte scurt în sistemul de canalizare.

În situațiile în care cantitățile de precipitații depășesc valorile normale, rețeaua este nevoită să preia volume foarte mari de apă într-un interval redus de timp, ceea ce poate genera dificultăți temporare în anumite zone ale orașului.

Investiții pentru modernizarea rețelei și reducerea riscului de inundații

Pentru a crește reziliența infrastructurii în fața fenomenelor meteorologice extreme, Apa Nova derulează un amplu program de investiții destinat modernizării colectoarelor și extinderii rețelei de canalizare.

Printre proiectele aflate în plan se numără și realizarea unor noi capacități de stocare a apelor pluviale în sectoarele 3 și 4 ale Capitalei. Aceste sisteme vor permite preluarea temporară a volumelor mari de apă în perioadele cu precipitații intense, urmând ca evacuarea să fie realizată controlat după diminuarea debitului.

Echipamente și echipe pregătite pentru intervenții rapide

Compania precizează că dispune de resurse importante pentru gestionarea situațiilor generate de vremea severă. În teren pot fi mobilizate aproximativ 35 de autospeciale de hidrocurățare, 120 de autoutilitare și 75 de echipamente de pompare, alături de echipe operative pregătite să intervină în zonele afectate.

Recomandări pentru locuitorii Capitalei

Pe fondul prognozelor care indică posibile episoade de ploi torențiale, Apa Nova le recomandă bucureștenilor să își verifice sistemele de evacuare a apelor pluviale din parcările și garajele subterane și să evite parcarea autovehiculelor în apropierea gurilor de scurgere.

De asemenea, proprietarii sunt sfătuiți să se asigure că accesul către subsoluri și garaje este bine etanșat pentru a reduce riscul infiltrării apei. În cazul apariției unor acumulări de apă, compania recomandă deconectarea echipamentelor electrice aflate în zone vulnerabile și evitarea utilizării acestora în spații inundate.