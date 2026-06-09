Județele Prahova și Constanța, lovite în plin de fenomene meteo extreme. Au fost transmise mesaje Ro Alert. A căzut grindină și în București - VIDEO

Sursă: realitatea.net

Județele Prahova și Constanța au fost lovite din nou de fenomene meteo extreme, după ce meteorologii au emis mai multe avertizări Cod Portocaliu de averse torențiale, descărcări electrice frecvente și grindină. Furtuni puternice s-au înregistrat nu doar în nordul Prahovei, ci și în anumite zone din București, unde instabilitatea atmosferică s-a intensificat rapid.

Administrația Națională de Meteorologie a emis în cursul zilei de marți, 9 iunie, a.c., un COD PORTOCALIU valabil pentru județul Constanța în intervalul orar 14.00 – 16.0.

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, grindină de medii dimensiuni (1…3 cm), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 55…70 km/h.

Zonele vizate sunt comunele Mihail Kogălniceanu, Cogealac, Istria, Săcele, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Grădina.

MESAJ RO-ALERT

Avertizare meteo – averse torentiale ce vor acumula 25 – 40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului (55-70 km/h), grindina (1-3 cm). Perioada de manifestare: 09.06.2026, interval orar 15:20 – 16:20. Evitati deplasarile si luati masuri de adapostire si autoprotectie!

Furtuni violente lovesc România: patru județe sub Cod Portocaliu de averse, grindină și vânt puternic

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări Cod Portocaliu de vreme severă imediată pentru zone întinse din Constanța, Argeș, Prahova, Dâmbovița, Tulcea și Buzău. Meteorologii anunță averse torențiale de 25–40 l/mp , grindină de 1–4 cm , descărcări electrice frecvente și rafale de vânt care pot atinge 70 km/h . Localități precum Mihail Kogălniceanu, Cogealac, Breaza, Pucioasa, Vălenii de Munte sau Casimcea se află sub impact direct al fenomenelor extreme.

Avertizările nowcasting sunt valabile în intervale scurte, până la ora 16:00, iar în unele zone s-au acumulat deja 20–25 l/mp în mai puțin de o oră . ANM avertizează că instabilitatea atmosferică rămâne accentuată, iar furtunile pot produce acumulări rapide de apă, grindină de dimensiuni medii și intensificări bruște ale vântului.