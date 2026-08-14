Misterul copacilor care ard din interior, în Arad. Imaginile care au stârnit controverse și zeci de ipoteze VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 aug. 2026, 11:29

Un fenomen neobișnuit afectează Parcul Natural Lunca Mureșului, unde un incendiu mocnește de aproape un an. Copacii ard misterios din interior, de la rădăcină spre trunchi, iar fumul înecăcios cu miros de sulf emanat din sol îi determină pe specialiști să suspecteze prezența unor pungi de gaze sau substanțe minerale în subteran.

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