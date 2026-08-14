Misterul copacilor care ard din interior, în Arad. Imaginile care au stârnit controverse și zeci de ipoteze VIDEO

Un fenomen neobișnuit afectează Parcul Natural Lunca Mureșului, unde un incendiu mocnește de aproape un an. Copacii ard misterios din interior, de la rădăcină spre trunchi, iar fumul înecăcios cu miros de sulf emanat din sol îi determină pe specialiști să suspecteze prezența unor pungi de gaze sau substanțe minerale în subteran.
Un fenomen extrem de rar și dificil de gestionat pune la grea încercare autoritățile din vestul țării. În Parcul Natural Lunca Mureșului, pe un sector cuprins între Arad și Pecica, un incendiu invizibil la suprafață continuă să mocnească de aproape 12 luni. Focul mistuie vegetația și arborii de la interior spre exterior, pornind de la rădăcini, în timp ce din pământ se degajă neîncetat un fum dens și un miros înțepător de sulf.
Primele focare au fost semnalate în toamna anului 2025, însă pompierii și rangerii parcului se văd neputincioși în fața unei surse de ardere ascunse adânc în sol. Spre deosebire de un incendiu clasic de pădure, focul subteran este alimentat constant din adâncuri, ceea ce face ca intervențiile convenționale de stingere să fie aproape inutile, transmite Radio România Actualități.
Măsură disperată a autorităților: Zone inundate artificial pentru a opri extinderea
Fără o cale directă de acces la vatra jarului subteran, echipele de intervenție au fost nevoite să apeleze la soluții neconvenționale pentru a preveni extinderea dezastrului ecologic.
Pentru a menține solul într-o stare de umiditate permanentă, autoritățile au deviat o parte din apa procesată la Stația de Epurare Arad către unul dintre canalele naturale din lunca Mureșului. Apa inundă controlat perimetrul afectat, încercând să blocheze avansarea incendiului prin rădăcinile uscate ale arborilor.
Sursa exactă a arderii rămâne însă o enigmă. Mirosul puternic de sulf îi determină pe specialiști să suspecteze prezența unor zăcăminte minerale sau a unor pungi de gaze naturale în subteran, însă nicio expertiză oficială nu a confirmat deocamdată această ipoteză.
Val de speculații în mediul online: De la pungi de gaz și sonde abandonate, la deșeuri îngropate
Tergiversarea cercetărilor și caracterul spectaculos al imaginilor distribuite pe rețelele sociale au transformat cazul într-un subiect fierbinte de dezbatere publică, generând o avalanșă de teorii din partea internauților:
Sonde de țiței și pungi de gaz: Mulți localnici își amintesc că pe traseul Bodrogul Vechi – Pecica au existat în trecut exploatări de hidrocarburi. Aceștia susțin că gazele din vechile puțuri ar fi putut ajunge la suprafață și s-ar fi aprins spontan.
Biogaz și materie organică: O altă ipoteză vehiculată este descompunerea accelerată a unor straturi groase de materie organică depusă de-a lungul deceniilor în lunca râului, proces ce generează pungi de biogaz inflamabil.
Deșeuri îngropate sau mână criminală: Nu lipsesc nici ipotezele privind existența unor depozite ilegale de deșeuri îngropate în pădure care ar fi luat foc, sau chiar posibilitatea ca incendiul să fi fost provocat intenționat.
Oamenii își exprimă totodată indignarea față de lipsa unor răspunsuri clare din partea instituțiilor de mediu, întrebându-se cum este posibil ca după un an de zile cauza să rămână necunoscută.
Afectat de acest fenomen invaziv, Parcul Natural Lunca Mureșului reprezintă una dintre cele mai importante rezervații naturale din vestul României. Se întinde de la Arad până la frontiera cu Ungaria, adăpostind un ecosistem unic de luncă și păduri aluviale protejate la nivel european.