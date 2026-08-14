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Europa se încălzește de două ori mai repede decât restul lumii. Date șocante

Caniculă în Europa

Caniculă în Europa

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 aug. 2026, 11:40
SursăRealitatea PLUS

Europa se încălzește de două ori mai repede decât restul lumii! Potrivit oamenilor de știință, situația este legată direct de încălzirea accelerată a Arcticii, care nu mai are capacitatea de reflecta la fel de multă lumină solară ca în trecut.

Un nou dom de căldură este deasupra continentului

Zilele acestea, Europa se confruntă cu un nou dom de căldură. Temperaturile sunt prognozate să depășească 40 de grade în mai multe regiuni. Deocamdată, masa de aer cald afectează vestul continentului, însă treptat se deplasează către centrul și sud-estul teritoriului.

Căldura se manifestă sub formă de „dom” din cauza condițiilor meteo care favorizează coborârea aerului din straturile superioare ale atmosferei. Astfel, se creează o zonă de presiune ridicată care blochează pur și simplu fronturile mai reci de aer și nu permite formarea norilor. De departe, în această vară, Franța a fost una dintre țările cele mai afectate.

Oamenii de știință avertizează că temperatura medie din Europa este cu 2,5 grade Celsius mai ridicată decât înainte de utilizarea pe scară largă a combustibililor fosili. În comparație, la nivel mondial, creșterea este de 1,4 grade Celsius. Specialiștii spun că această situație este influențată de încălzirea accelerată a zonei arctice. Reducerea suprafețelor acoperite cu zăpadă face ca teritoriul să absoarbă o cantitate mai mare de căldură.

Responsabilul ONU pentru climă spune că schimbările climatice vin cu costuri uriașe și ating niveluri de urgență națională. Doar în această vară au murit zeci de mii de europeni din cauza căldurii, iar multe state, inclusiv România, se luptă cu incendii de vegetație.

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