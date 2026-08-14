Europa se încălzește de două ori mai repede decât restul lumii. Date șocante

Publicat 14 aug. 2026, 11:40 Sursă Realitatea PLUS

Europa se încălzește de două ori mai repede decât restul lumii! Potrivit oamenilor de știință, situația este legată direct de încălzirea accelerată a Arcticii, care nu mai are capacitatea de reflecta la fel de multă lumină solară ca în trecut.

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