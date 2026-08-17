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Dezastru în Hawaii: furtuna a măturat insulele

Furtună în Hawaii

Furtună în Hawaii

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat17 aug. 2026, 18:53
SursăRealitatea PLUS

Este dezastru în Hawaii după ce o furtună extrem de puternică a măturat insulele. Peste 100 de case au fost distruse complet iar 183.000 de oameni nu au energie electrică, multe drumuri sunt blocate sau distruse complet.

Un mort și zeci de răniți după furtuna care a făcut ravagii

Furtuna puternică a provocat ploi abundente, iar viteza vântului a atins 150 de kilometri pe oră. În mod uimitor oamenii au ajuns la spital doar cu răni ușoare fiind raportat un singur deces. Autoritățile se straduiesc să evacueze locuitorii.

Zona Pahala a insulei principale a fost cea mai afectată. Aici drumurile sunt blocate complet de aluviuni și trunchiuri de copaci aduse de apele învolburate de pe versanți. Oamenii sunt blocați complet și nu pot fi evacuați în acest moment, se așteaptă intervenția armatei.

„Nu credeam că o să fie condiții atat de rele și atât de rapid și principala frică este că dacă furtuna continuă o să fim și mai afectați.”, a declarat primarul comitatului Hawaii, Kimo Alameda.

„Oceanul a venit și ne-a maturat, apa a intrat în casă și ne-a dus toate lucrurile în apă, ne-a dus lucrurile în ocean!”, a completat o rezidentă pentru presa străină.

Unele aeroporturi și-au reluat activitatea dar zeci de curse sunt înca anulate sau amânate. Avertizările de furtună tropicală rămân în vigoare pentru toate insulele princilape ale statului.

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