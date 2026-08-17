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Mediu· 1 min citire
Dezastru în Hawaii: furtuna a măturat insulele
Furtună în Hawaii
Publicat17 aug. 2026, 18:53
SursăRealitatea PLUS
Este dezastru în Hawaii după ce o furtună extrem de puternică a măturat insulele. Peste 100 de case au fost distruse complet iar 183.000 de oameni nu au energie electrică, multe drumuri sunt blocate sau distruse complet.
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