Români blocați pe insula Skiathos, după furtunile devastatoare din Grecia. Zborurile au fost anulate, iar inundațiile au făcut ravagii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 sept. 2026, 23:00

Mai mulți turiști români au rămas blocați pe insula Skiathos, după ce Grecia a fost lovită de furtuni puternice și ploi torențiale. Fenomenele meteorologice au provocat inundații, pene de curent și pagube importante, iar transportul către România a fost dat peste cap.

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