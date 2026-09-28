Români blocați pe insula Skiathos, după furtunile devastatoare din Grecia. Zborurile au fost anulate, iar inundațiile au făcut ravagii

Mai mulți turiști români au rămas blocați pe insula Skiathos, după ce Grecia a fost lovită de furtuni puternice și ploi torențiale. Fenomenele meteorologice au provocat inundații, pene de curent și pagube importante, iar transportul către România a fost dat peste cap.
Printre cei afectați se numără și un cuplu de români care trebuia să revină în țară pe 26 septembrie. Planul de călătorie a fost însă schimbat după ce aeronava care trebuia să ajungă pe aeroportul din Skiathos nu a mai putut ateriza pe insulă.
Români rămași blocați în Skiathos din cauza vremii
O turistă româncă a povestit pe TikTok prin ce situație trece alături de partenerul său. Cei doi trebuiau să se îmbarce pentru zborul către București, însă aeronava nu a mai ajuns la Skiathos.
Potrivit relatării femeii, avionul care trebuia să opereze cursa către Capitala României a fost nevoit să aterizeze la Salonic, în contextul condițiilor meteorologice dificile.
Nici variantele alternative nu s-au dovedit ușor de găsit. Turiștii nu au mai găsit locuri disponibile la următoarele curse aeriene și nici o soluție cu feribotul.
„Trebuia să plecăm astăzi cu avionul care trebuia să decoleze spre București la ora 17:00 și, ghiciți ce? Nu am mai decolat, pentru că avionul nu a mai ajuns aici, a aterizat de urgență pe Salonic”, a povestit turista.
Femeia a precizat că a identificat în cele din urmă un zbor către Roma, programat pentru miercuri, însă această variantă ar însemna prelungirea semnificativă a șederii pe insulă.
Ploile torențiale au provocat inundații pe insulă
Problemele turiștilor au venit pe fondul unei perioade cu vreme severă în Skiathos. Cantitățile importante de apă căzute într-un interval scurt au inundat mai multe zone ale insulei.
Străzile au fost acoperite de apă, iar unele dintre zonele turistice au fost afectate de viituri. Apa a pătruns inclusiv în spațiile exterioare ale localurilor, iar mobilierul și alte obiecte aflate pe terase au fost luate de șuvoaie.
Turiștii și localnicii au urmărit evoluția situației din interiorul clădirilor, în timp ce apa s-a acumulat rapid pe străzi.
Sute de gospodării au rămas fără energie electrică
Furtunile au afectat și infrastructura insulei. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe zone, iar sute de gospodării au rămas fără curent.
Vremea nefavorabilă a dat peste cap și programul evenimentelor organizate pe insulă. Unele petreceri și alte manifestări care urmau să aibă loc au fost anulate din cauza condițiilor meteorologice.
Pentru turiștii care aveau programate plecări în această perioadă, situația a devenit astfel una dificilă, mai ales în condițiile în care atât transportul aerian, cât și cel maritim au fost afectate.
Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate de turiștii români chiar și în luna septembrie, când mulți aleg să își petreacă vacanța în insulele elene.