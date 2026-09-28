Crește nivelul mării și se deschide un nou drum pentru invadatori. 122 de specii, urmărite de cercetători

Publicat 28 sept. 2026, 20:40 Sursă Nature

Creșterea nivelului mării, accelerată de schimbările climatice, ar putea crea condiții favorabile pentru răspândirea unor specii marine exotice invazive în regiuni costiere care nu au fost expuse anterior acestui fenomen. Oamenii de știință avertizează că noile zone inundate ar putea deveni habitate pentru animale precum crabul albastru și anumite specii de stele de mare.

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