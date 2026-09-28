Crește nivelul mării și se deschide un nou drum pentru invadatori. 122 de specii, urmărite de cercetători

Creșterea nivelului mării, accelerată de schimbările climatice, ar putea crea condiții favorabile pentru răspândirea unor specii marine exotice invazive în regiuni costiere care nu au fost expuse anterior acestui fenomen. Oamenii de știință avertizează că noile zone inundate ar putea deveni habitate pentru animale precum crabul albastru și anumite specii de stele de mare.
Concluziile apar într-un studiu publicat în revista Nature Ecology & Evolution, în care cercetătorii au analizat modul în care schimbările climatice și evoluția nivelului oceanelor ar putea modifica distribuția speciilor invazive.
„Creșterea nivelului mărilor ar putea crea noi circumstanțe favorabile pentru ca speciile marine non-indigene să se răspândească în zone costiere recent inundate”, a explicat Xuan Liu, de la Universitatea Normală din Beijing, unul dintre autorii principali ai studiului.
Potrivit cercetătorului, fenomenul ar putea „expune la riscuri anumite ecosisteme și activități umane, care nu au fost afectate în trecut de aceste specii”.
122 de specii invazive analizate în scenarii climatice
Pentru a evalua amploarea posibilului fenomen, oamenii de știință au simulat prezența a 122 de specii marine invazive. Printre organismele analizate se numără pești, crustacee, moluște și stele de mare.
Printre exemplele urmărite se află crabul albastru și steaua de mare Asterias amurensis, specii capabile să se răspândească în noi habitate atunci când condițiile de mediu le sunt favorabile.
Cercetătorii au folosit scenarii privind evoluția climei și a oceanelor pentru a estima ce regiuni costiere ar putea deveni potrivite pentru aceste specii în următoarele decenii.
Creșterea nivelului apelor este legată de încălzirea climei, care determină atât expansiunea oceanelor, cât și topirea gheții.
Sute de mii de kilometri pătrați de zone costiere ar putea fi inundate
Într-un scenariu de progresie moderată a emisiilor globale de gaze cu efect de seră, oamenii de știință estimează o creștere a nivelului mării de aproximativ 20 de centimetri până în 2050 și de 56 de centimetri până în 2100.
O astfel de evoluție ar însemna inundarea unor suprafețe extinse de uscat aflate în apropierea coastelor. Potrivit estimărilor studiului, aproximativ 360.000 de kilometri pătrați de uscat costier ar putea fi afectați până la jumătatea acestui secol, iar suprafața ar putea ajunge la 550.000 de kilometri pătrați până la sfârșitul secolului.
O parte importantă dintre aceste teritorii ar putea deveni favorabile speciilor marine invazive.
„Mai mult de două treimi dintre zonele costiere inundate (circa 290.000 - 470.000 km2) vor fi propice” pentru dezvoltarea acestor animale marine invadatoare „până la jumătatea și spre sfârșitul acestui secol, în special în estuarele din regiuni aflate la latitudini medii”, au scris autorii studiului.
Estuarele, printre cele mai expuse regiuni
Riscul identificat de cercetători se extinde în mai multe zone importante ale lumii. Printre acestea se numără estul Statelor Unite, Golful Mexic, Marea Nordului, Golful Guineei și nordul Australiei.
Și unele regiuni din Europa se confruntă deja cu răspândirea unor specii marine provenite din alte zone ale lumii. Printre exemple se află stridiile concave din Pacific și melcul Rapana venosa, o moluscă gastropodă originară din Asia.
Estuarele sunt considerate deosebit de vulnerabile deoarece fac legătura directă dintre uscat și ocean și concentrează numeroase activități umane.
„Estuarele sunt deosebit de expuse în fața acestui risc pentru că ele sunt direct conectate cu oceanul și sunt, de asemenea, centre ale activităților umane”, a subliniat Xuan Liu.
Speciile invazive pot afecta biodiversitatea și economia
Răspândirea acestor animale în ecosisteme noi poate avea consecințe asupra speciilor autohtone. Potrivit cercetătorilor, speciile invazive pot afecta biodiversitatea nativă prin prădare, concurență pentru resurse și transmiterea unor boli.
Efectele nu se limitează însă la mediul natural. Activitățile economice desfășurate în zonele costiere pot fi, la rândul lor, afectate de extinderea speciilor invazive.
„Speciile invazive pot dăuna biodiversității native prin comportamente de prădător, concurența pentru resurse și transmiterea bolilor. Ele pot cauza, de asemenea, pierderi economice substanțiale, afectând sectorul pescuitului, acvacultura și alte activități umane”, a adăugat cercetătorul chinez.
Datele IPBES, comitetul internațional de experți care lucrează sub egida ONU, indică amploarea deja existentă a problemei. Potrivit acestei organizații, pagubele provocate la nivel mondial de speciile invazive au depășit 423 de miliarde de dolari în 2019.