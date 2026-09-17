Toamna care seamănă cu primăvara: Copacii au înflorit din nou în Oradea, iar temperaturile ajung la 32°C

Mijlocul lunii septembrie aduce un fenomen neobișnuit în vestul României. În Oradea, mai mulți copaci au început să înflorească din nou, în timp ce temperaturile urcă până la 30-32 de grade Celsius. Natura pare să fi intrat într-un anotimp al contrastelor, cu flori de primăvară apărute în apropierea fructelor specifice toamnei.
Copacii au înflorit din nou în septembrie
Aleile din Oradea oferă, în aceste zile, un peisaj mai puțin obișnuit pentru această perioadă a anului, arată pagina de Facebook Meteoplus. Cireșii japonezi, castanii și magnoliile au început să înflorească din nou, deși calendarul indică deja mijlocul toamnei.
Florile proaspăt apărute contrastează puternic cu aspectul specific lunii septembrie. În unele locuri, trecătorii pot vedea flori deschise în apropierea fructelor deja coapte, imagine care amintește mai degrabă de începutul primăverii decât de apropierea toamnei târzii.
Fenomenul a atras atenția localnicilor, care au observat că vegetația pare să fi fost „păcălită” de condițiile meteorologice din ultimele luni.
Temperaturile de 30-32 de grade accentuează contrastul
Reînflorirea copacilor are loc în condițiile unui episod de căldură neobișnuit pentru această perioadă. În vestul țării, temperaturile pot ajunge la 30-32°C, valori care creează un decor atipic pentru data din calendar.
Căldura prelungită din timpul verii, combinată cu lipsa apei din sol, este indicată drept unul dintre factorii care pot influența comportamentul neobișnuit al vegetației.
Practic, plantele reacționează la condițiile de mediu, iar temperaturile ridicate și perioadele de stres hidric pot perturba ciclurile normale de vegetație.
De ce înfloresc copacii toamna
În mod obișnuit, înflorirea are loc într-o anumită perioadă a anului, în funcție de specie și de condițiile climatice. Atunci când temperaturile și disponibilitatea apei se schimbă semnificativ, unele plante pot reacționa neobișnuit.
Specialiștii atrag atenția asupra combinației dintre seceta din sol și valul prelungit de căldură din această vară. Aceste condiții ar fi putut determina vegetația să interpreteze perioada recentă drept una favorabilă reluării proceselor de creștere și înflorire.
Reînflorirea nu înseamnă însă că anotimpurile s-au schimbat, ci reprezintă o reacție neobișnuită a anumitor plante la condițiile de mediu.
Un peisaj spectaculos, dar și un semnal al schimbărilor climatice
Imaginile cu arbori înfloriți în luna septembrie sunt spectaculoase, însă fenomenul ridică și întrebări legate de schimbările climatice și de modul în care vremea extremă influențează vegetația.
Succesiunea unor perioade foarte calde și uscate poate afecta ritmul natural al plantelor. În cazul copacilor care înfloresc prematur sau în afara sezonului, există și riscul ca florile să fie vulnerabile ulterior dacă temperaturile scad brusc.
La Oradea, contrastul este cu atât mai vizibil cu cât florile de primăvară apar într-un moment în care natura ar trebui să se pregătească treptat pentru toamnă.