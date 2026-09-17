Toamna care seamănă cu primăvara: Copacii au înflorit din nou în Oradea, iar temperaturile ajung la 32°C

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 17:25

Mijlocul lunii septembrie aduce un fenomen neobișnuit în vestul României. În Oradea, mai mulți copaci au început să înflorească din nou, în timp ce temperaturile urcă până la 30-32 de grade Celsius. Natura pare să fi intrat într-un anotimp al contrastelor, cu flori de primăvară apărute în apropierea fructelor specifice toamnei.

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