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Debitul Dunării rămâne mult sub media multianuală a lunii septembrie

Deși va crește în următoarele zile, debitul Dunării se menține sub media multianuală a acestei perioade

Deși va crește în următoarele zile, debitul Dunării se menține sub media multianuală a acestei perioade

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 sept. 2026, 12:28
Actualizat14 sept. 2026, 12:42

Potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1.250 m3/s. Se estimează, însă, că apoi va crește până la 1.550 m3/s.

Cu toate acestea, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor apreciază că debitul va rămâne mult sub media multianuală a lunii septembrie, de 3.800 m3/s. Prognoza a fost emisă de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor până la data de 19 septembrie.

În aval de Porțile de Fier, debitele vor scădea ușor în prima parte a intervalului de prognoză. În partea a doua, acestea vor crește ușor pe sectorul Gruia – Călărași și vor fi relativ staționare pe sectorul Cernavodă – Tulcea.

România se confruntă cu un nivel foarte scăzut al Dunării, pe fondul temperaturilor ridicate din ultimele luni și al lipsei precipitațiilor.

Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, la Baziaș, debitul de referință minim din seria hidrologică 1976–2019 este de 1.400 m³/s, înregistrat în 1985. În august și septembrie 2026, debitul Dunării a coborât din nou la acest nivel, apoi chiar până la 1.250 m³/s.

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