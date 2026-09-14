Debitul Dunării rămâne mult sub media multianuală a lunii septembrie

Publicat 14 sept. 2026, 12:28 Actualizat 14 sept. 2026, 12:42

Potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1.250 m3/s. Se estimează, însă, că apoi va crește până la 1.550 m3/s.

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