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Mediu· 1 min citire
Debitul Dunării rămâne mult sub media multianuală a lunii septembrie
Deși va crește în următoarele zile, debitul Dunării se menține sub media multianuală a acestei perioade
Publicat14 sept. 2026, 12:28
Actualizat14 sept. 2026, 12:42
Potrivit prognozei emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, va fi staționar în jurul valorii de 1.250 m3/s. Se estimează, însă, că apoi va crește până la 1.550 m3/s.
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