Un munte s-a prăbușit în Nepal. Imagini șocante cu dezastrul care a ucis cel puțin 24 de oameni

Publicat 29 sept. 2026, 10:15 Sursă Realitatea.net, visegrad24

Un nou dezastru a lovit Nepalul. Un versant montan uriaș s-a prăbușit, iar imaginile filmate de martori au devenit virale pe rețelele sociale. În doar câteva secunde, o parte a muntelui s-a desprins și a alunecat în apele unui râu, în timp ce localnicii asistă neputincioși. Potrivit autorităților și presei internaționale, cel puțin 24 de oameni au murit, alți 14 sunt dispăruți și aproximativ 1.500 au fost forțați să își părăsească locuințele.

Distribuie articolul