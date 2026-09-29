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Un munte s-a prăbușit în Nepal. Imagini șocante cu dezastrul care a ucis cel puțin 24 de oameni

Alunecare de teren in Nepal (Visegrad 24)

Alunecare de teren in Nepal (Visegrad 24)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat29 sept. 2026, 10:15
SursăRealitatea.net, visegrad24

Un nou dezastru a lovit Nepalul. Un versant montan uriaș s-a prăbușit, iar imaginile filmate de martori au devenit virale pe rețelele sociale. În doar câteva secunde, o parte a muntelui s-a desprins și a alunecat în apele unui râu, în timp ce localnicii asistă neputincioși. Potrivit autorităților și presei internaționale, cel puțin 24 de oameni au murit, alți 14 sunt dispăruți și aproximativ 1.500 au fost forțați să își părăsească locuințele.

Tragedia are loc pe fondul unui nou val de ploi torențiale care au provocat inundații și alunecări de teren în mai multe regiuni ale Nepalului.

Momentul în care muntele se prăbușește în râul Marsyangdi

Potrivit publicației Nepal News, alunecarea de teren s-a produs pe 27 septembrie 2026, în jurul orei 19:0.. Autoritățile au anunțat că masa de pământ și rocă a blocat parțial cursul râului Marsyangdi, existând temeri privind formarea unui baraj natural și producerea unor noi inundații în aval.

Înregistrările video distribuite online arată cum o porțiune masivă a versantului se desprinde și se prăbușește în vale.

Zeci de morți și mii de oameni afectați

Conform informațiilor publicate de The Indian Express și de alte surse care monitorizează situația din Nepal, ploile abundente din ultimele zile au provocat alunecări de teren și inundații în mai multe districte ale țării. Bilanțul indică cel puțin 24 de morți și 14 persoane dispărute, în timp ce sute de locuințe au fost distruse sau avariate.

Autoritățile nepaleze au avertizat că riscul de noi alunecări de teren rămâne ridicat, întrucât solul este deja saturat de apă după săptămâni de precipitații intense. În unele zone, drumurile au fost blocate, podurile au fost distruse, iar comunitățile locale au rămas izolate.

Nepal, lovit din nou de fenomene extreme

Specialiștii citați de The Landslide Blog arată că ploile persistente din ultimele zile, provocate de sezonul musonic, au declanșat sute de alunecări de teren în Nepal. Regiunile muntoase sunt extrem de vulnerabile în această perioadă, după luni întregi de precipitații care au slăbit stabilitatea versanților.

Noua catastrofă vine la scurt timp după alte fenomene meteo severe care au afectat țara himalayană, în condițiile în care autoritățile continuă să monitorizeze evoluția situației și riscul producerii unor noi prăbușiri de tere

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