Fenomen spectaculos în Deșertul Atacama: milioane de flori au transformat cel mai arid deșert într-un covor de culori

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 oct. 2026, 21:00

Un fenomen natural spectaculos a schimbat radical peisajul din Deșertul Atacama, Chile, unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ. După ploile abundente înregistrate la începutul anului, regiunea aridă s-a transformat într-o adevărată mare de flori sălbatice.

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