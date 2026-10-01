Fenomen spectaculos în Deșertul Atacama: milioane de flori au transformat cel mai arid deșert într-un covor de culori

Un fenomen natural spectaculos a schimbat radical peisajul din Deșertul Atacama, Chile, unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ. După ploile abundente înregistrate la începutul anului, regiunea aridă s-a transformat într-o adevărată mare de flori sălbatice.
Evenimentul, cunoscut sub denumirea de „Desierto Florido”, este unul dintre cele mai impresionante spectacole naturale din Chile. Cantitățile neobișnuit de mari de precipitații au activat semințe și bulbi care au rămas în stare latentă timp de zeci de ani.
Deșertul Atacama, acoperit de milioane de flori
Atacama se întinde pe aproximativ 1.600 de kilometri de-a lungul coastei de nord a statului Chile, între Oceanul Pacific și Munții Anzi. În mod obișnuit, regiunea este dominată de soluri aride, roci și peisaje aproape lipsite de vegetație.
În acest an, însă, zone întinse ale deșertului au fost acoperite de flori în nuanțe de roșu, galben, violet, alb și portocaliu, arată AP.
Specialiștii de la CONAF, organismul chilian responsabil de ariile protejate, estimează că vegetația a ocupat aproximativ 17.000 de kilometri pătrați, o suprafață comparabilă cu cea a regiunii metropolitane Santiago.
Fenomenul este considerat unul dintre cele mai ample observate în ultimii ani și amintește de înflorirea excepțională înregistrată în 1997.
Semințe și bulbi au stat ascunși în sol timp de decenii
Explozia de vegetație este posibilă datorită unui mecanism natural remarcabil. În solul deșertului se află un adevărat rezervor biologic format din semințe, bulbi și tuberculi care pot rămâne inactive perioade foarte lungi.
Odată cu apariția unei cantități suficiente de apă, aceste forme de viață pot reveni la activitate și pot declanșa apariția rapidă a vegetației.
Biologii spun că în anumite zone nu au mai fost observate flori sau suprafețe verzi de 30 sau chiar 40 de ani.
Printre plantele care au contribuit la transformarea peisajului se numără specii precum ñañucas, suspiros, terciopelos, garra de león și purslane de piatră.
Potrivit specialiștilor, în regiune există peste 200 de specii de plante care pot participa la spectaculoasa înflorire.
Ploile abundente au declanșat „renașterea” deșertului
Fenomenul este legat de cantitățile neobișnuit de mari de precipitații care au căzut în anumite zone din nordul statului Chile.
În unele regiuni au fost măsurate între 160 și 190 de milimetri de precipitații, valori extrem de importante pentru un teritoriu în care apa este o resursă rară.
Ploile au favorizat nu doar germinarea semințelor și dezvoltarea plantelor, ci și activarea materialului biologic latent din sol. Acesta poate include inclusiv elemente ale ciclului de viață al unor nevertebrate și reptile.
Specialiștii au asociat cantitățile neobișnuite de precipitații cu un episod puternic de El Niño, fenomen climatic care poate modifica regimul de temperatură și precipitații în regiunea Pacificului.
Spectacolul natural a atras turiști din toată țara
Transformarea radicală a deșertului a atras numeroși vizitatori, dornici să vadă unul dintre cele mai neobișnuite peisaje naturale din Chile.
Printre turiști s-au numărat și persoane care au parcurs sute de kilometri special pentru a vedea florile. Un chef în vârstă de 37 de ani a călătorit aproape 1.000 de kilometri pentru a-și sărbători ziua de naștere în mijlocul florilor din Atacama.
Pentru cei obișnuiți să asocieze deșertul cu un peisaj dominat de maro, roci și nisip, imaginea oferită de „Desierto Florido” este cu atât mai spectaculoasă.
Dealurile, văile și câmpiile din nordul statului Chile au fost transformate temporar într-un covor viu de culori, demonstrând capacitatea extraordinară a naturii de a reveni la viață chiar și în cele mai extreme medii de pe planetă.
Înflorirea nu este însă un fenomen permanent. Ea depinde de combinația rară dintre precipitații suficiente, temperaturi favorabile și existența materialului biologic latent, ceea ce face ca apariția unei asemenea „mări de flori” să fie un eveniment cu totul aparte.