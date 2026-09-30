Dezastru în Turcia. Peste 500 de salvatori intervin după inundații

Publicat 30 sept. 2026, 08:13 Sursă Realitatea PLUS

Inundații de proporții au lovit nord-vestul Turciei, după ce ploile torențiale din ultimele două zile au acoperit localități întregi. Apa depășește un metru înălțime. Furtuna violentă a umflat râurile și a provocat alunecări masive de teren care au blocat complet drumurile principale.

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