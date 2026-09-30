Dezastru în Turcia. Peste 500 de salvatori intervin după inundații

Inundații de proporții au lovit nord-vestul Turciei, după ce ploile torențiale din ultimele două zile au acoperit localități întregi. Apa depășește un metru înălțime. Furtuna violentă a umflat râurile și a provocat alunecări masive de teren care au blocat complet drumurile principale.
Școli închise și drumuri blocate complet în Turcia
Nord-vestul Turciei se confruntă cu inundații severe după două zile de ploi torențiale. Localități întregi au fost acoperite de ape, iar în unele zone nivelul acestora a depășit un metru. Peste 500 de pompieri și salvatori au fost mobilizați pentru operațiunile de intervenție.
Furtuna puternică a provocat creșteri rapide ale debitelor râurilor și a favorizat producerea unor alunecări masive de teren. Mai multe drumuri principale au fost blocate, iar echipele de intervenție încearcă să ajungă la persoanele rămase izolate.
Inundațiile au acoperit localități întregi
Ploile abundente căzute în ultimele două zile au provocat acumulări importante de apă în nord-vestul Turciei.
În anumite regiuni, apa a depășit un metru, afectând locuințe și terenuri agricole. Situația este dificilă în special în zonele traversate de râuri, unde viiturile au crescut rapid în urma precipitațiilor.
În orașul de coastă Karasu, apele au pătruns în case și au afectat culturile agricole. Autoritățile au intervenit pentru evacuarea și sprijinirea persoanelor aflate în zonele inundate.
Școli și instituții publice, închise din cauza vremii
Pentru reducerea riscurilor, autoritățile au decis suspendarea activității școlilor și închiderea unor instituții publice.
Totodată, mai multe drumuri au devenit impracticabile după alunecările de teren și acumulările de apă. Unele dintre principalele căi de acces au fost complet blocate, ceea ce îngreunează intervenția echipelor de salvare.
Peste 500 de pompieri și salvatori, mobilizați
Operațiunile de intervenție se desfășoară cu un dispozitiv amplu. Peste 500 de pompieri și salvatori au fost mobilizați în zonele afectate de inundații.
Echipele folosesc aproximativ 200 de utilaje grele pentru îndepărtarea pământului și a materialelor care au blocat drumurile. Salvatorii încearcă, în același timp, să ajungă la oamenii izolați de ape și să limiteze efectele produse de viituri.
Intervențiile sunt dificile din cauza condițiilor meteorologice și a terenului afectat de alunecări.
Meteorologii anunță noi ploi abundente
Pericolul nu a trecut, potrivit avertizărilor meteorologice. Noi precipitații abundente sunt prognozate pentru orele următoare, ceea ce poate agrava situația în regiunile deja afectate.
Autoritățile mențin echipele de intervenție în teren și monitorizează evoluția nivelurilor apelor, în timp ce operațiunile de salvare și deblocare a drumurilor continuă.