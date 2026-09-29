Imagini surprinzătoare în SUA: un pui de rechin a fost filmat înotând pe o stradă inundată

O scenă neobișnuită a fost surprinsă în weekend în Surf City, Statele Unite, după ce o furtună puternică a provocat inundații în mai multe zone. Un localnic care filma apa acumulată pe străzi a observat în imagini un pui de rechin care înota printre apele revărsate.
Filmarea a fost realizată sâmbătă de Drew Procaccino și a ajuns rapid pe rețelele de socializare, unde imaginile au stârnit numeroase reacții.
A crezut inițial că filmează un pește
Bărbatul a început să filmeze apa care inundase zona în urma furtunii. La un moment dat, în cadru apare un animal care se deplasează prin apa de pe stradă.
„La început, am crezut că era un pește, ceea ce ar fi fost cool. Dar un pui de rechin e și mai bine”, a povestit Drew Procaccino.
Imaginile au fost distribuite masiv online, după ce oamenii au observat că animalul care înota printre străzile inundate era, de fapt, un rechin de dimensiuni mici.
Presa americană a relatat că zona a fost afectată de inundații provocate de o furtună violentă, iar cantitățile de apă acumulate au făcut posibilă apariția unor animale marine în locuri neobișnuite.
Ce specie de rechin a fost filmată
Potrivit identificării prezentate de ABC News, animalul este un rechin-câine, o specie întâlnită în apele americane.
Deși imaginea unei înotătoare care se deplasează prin apa de pe o stradă poate părea desprinsă dintr-un film, întâlnirea cu rechinii din această familie nu este neobișnuită în apele Statelor Unite.
În cazul de față, dimensiunea redusă a exemplarului a atras atenția, fiind vorba despre un pui.
Rechinul-câine nu reprezintă, în mod obișnuit, un pericol pentru oameni
Aspectul animalului poate fi suficient pentru a provoca panică, însă rechinul-câine nu este considerat o specie periculoasă pentru oameni.
Exemplarele adulte nu depășesc, în general, aproximativ un metru lungime, iar alimentația lor este alcătuită în principal din crustacee, pești și calamari.
Apariția sa pe o stradă inundată rămâne însă un eveniment neobișnuit, explicat de condițiile meteo extreme și de cantitatea mare de apă acumulată în urma furtunii.