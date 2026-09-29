Imagini surprinzătoare în SUA: un pui de rechin a fost filmat înotând pe o stradă inundată

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 sept. 2026, 19:42

O scenă neobișnuită a fost surprinsă în weekend în Surf City, Statele Unite, după ce o furtună puternică a provocat inundații în mai multe zone. Un localnic care filma apa acumulată pe străzi a observat în imagini un pui de rechin care înota printre apele revărsate.

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