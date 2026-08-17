Câți ani are câinele tău, de fapt? Formula care schimbă complet calculul vârstei în ani umani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 12:08

Un câine nu îmbătrânește după regula simplă potrivit căreia fiecare an din viața lui ar fi echivalentul a șapte ani pentru un om. Cercetătorii americani au analizat modul în care se modifică organismul câinilor de-a lungul vieții și au ajuns la o formulă care ține cont de ritmul foarte diferit al îmbătrânirii. Studiul arată că primii ani sunt marcați de o îmbătrânire extrem de rapidă, după care procesul încetinește considerabil, relatează Science Alert.

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