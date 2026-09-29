Uraganul Polo lovește Mexicul: sunt așteptate inundații și alunecări de teren. Sute de oameni, evacuați

Uraganul Polo, de categoria 3, se apropie de peninsula Baja California din Mexic, cu rafale de vânt de până la 185 km/h, provocând deja inundații în unele zone de coastă. Sute de oameni au fost evacuați, iar autoritățile avertizează asupra riscului de viituri și alunecări de teren.
Vântul puternic a lovit, luni, coasta nordică a Pacificului din Mexic, iar apa a început să inunde unele străzi, în timp ce uraganul Polo se apropia de Baja California Sur, amenințând cu viituri și alunecări de teren. În același timp, uraganul Nolo ar putea aduce în continuare ploi torențiale în anumite zone din Hawaii, chiar dacă furtuna se îndepărtează de arhipelag relatează marți NBC News care citează Associated Press.
În Puerto San Carlos, un oraș pescăresc cu aproximativ 5.700 de locuitori, mareea ridicată și valurile puternice provocate de uraganul Polo au început să depășească barierele de protecție împotriva inundațiilor. Sute de persoane din regiune au fost evacuate și s-au adăpostit în școli și alte centre amenajate în acest scop.
„Protecția Civilă ne-a spus celor dintre noi care suntem aici, în San Carlos, să evacuăm, pentru că aceasta este o zonă cu risc ridicat. Cu mareea actuală, valurile prognozate și vântul, barierele de pământ pe care le-au construit pentru a preveni inundațiile ar putea ceda”, a declarat Rocío Sánchez, o pescăriță.
Uragan Polo/ Profimedia
Încotro se îndreaptă uraganul Polo?
Luni, uraganul Polo era încadrat în categoria 3, cu viteze ale vântului de până la 185 km/h, potrivit Centrului Național pentru Uragane din Miami. Meteorologii prognozau cantități de precipitații cuprinse între 15 și 30 de centimetri în anumite zone din Baja California Sur.
Prognozele arătau, de asemenea, că uraganul urma să ajungă pe teritoriul continental al Mexicului după ce avea să lovească Baja California Sur. Meteorologii au avertizat că sunt așteptate viteze ale vântului care pot pune viețile oamenilor în pericol, dar și viituri rapide. Potrivit experților, Polo ar putea aduce, totodată, ploi abundente și inundații în anumite regiuni din sud-vestul Statelor Unite, în cursul acestei săptămâni.
Guvernul statului mexican Sonora a anunțat luni seară suspendarea tuturor activităților „neesențiale”, inclusiv cursurile școlare, activitățile sportive și munca neesențială, în capitala statului și în peste o duzină de localități, din cauza apropierii uraganului.
Locuitorii din Baja California Sur se pregătesc pentru furtună
Locuitorii din Baja California Sur se pregăteau cu îngrijorare pentru sosirea furtunii. Margarita Bobadilla și familia sa s-au adăpostit într-o școală locală, considerând că acolo sunt mai în siguranță decât în casa lor din lemn.
„Lucrurile materiale pot fi înlocuite, dar familia nu. Eu și copiii mei am decis să venim aici aseară (luni seara - n.r.), iar acum așteptăm să vedem ce se va întâmpla”, a spus femeia.
Alți locuitori au rămas în orașul Puerto San Carlos, în mare parte evacuat, sperând că inundațiile de mică amploare și vânturile puternice vor fi cele mai grave efecte ale uraganului Polo.
Laura Velázquez, coordonatoarea națională a Agenției pentru Protecție Civilă din Mexic, a anunțat că Polo urma să atingă uscatul mai târziu în cursul după-amiezii.
În contextul apropierii uraganului, Marina mexicană a anunțat că are personal pregătit de-a lungul coastei nordice a Pacificului și că a trimis trei nave care pot transporta ajutoare către comunitățile de coastă izolate de furtună. La rândul lor, autoritățile locale din peninsula Baja California au anunțat că au pregătit centre de adăpost.
În cadrul unei conferințe de presă desfășurate luni dimineață, Velázquez le-a cerut locuitorilor să evite deplasările și să se adăpostească dacă locuințele lor sunt expuse riscului. Ea a precizat că traficul va fi suspendat în zona în care uraganul urma să ajungă pe uscat, iar porturile din regiune vor fi închise.
O altă furtună tropicală se formează în largul Mexicului
În același timp, o altă furtună tropicală, Rachel, se forma în largul coastei de sud-vest a Mexicului. Potrivit Centrului Național pentru Uragane, Rachel era însoțită luni de vânturi care atingeau viteze de până la 96,6 km/h și se afla la aproximativ 402 kilometri sud-vest de Acapulco. La acel moment, autoritățile nu emiseseră avertizări sau alerte pentru zonele de coastă.
Cum va influența uraganul Polo vremea din sud-vestul SUA?
Activitatea furtunilor din Pacific s-a situat peste media obișnuită în acest sezon, care se află deja în perioada de vârf a sezonului uraganelor, potrivit lui Bob Oravec, meteorolog principal în cadrul Serviciului Național de Meteorologie din Statele Unite.
Specialistul a explicat că acest tipar este întâlnit în anii caracterizați de fenomenul El Niño, când în Pacific se formează, de regulă, un număr mai mare de furtuni tropicale și uragane.
Pe măsură ce Polo urma să slăbească în intensitate în timp ce traversa nordul Mexicului, efectele sale erau așteptate să se resimtă și în sud-vestul Statelor Unite, unde meteorologii prognozau un nou episod de precipitații abundente. Regiunea a fost deja afectată de ploi puternice în ultimele luni, iar zone din New Mexico și regiunea Grand Canyon au fost lovite de inundații devastatoare.
Potrivit prognozelor, fenomenele asociate uraganului Polo urmau să se deplaseze spre est, traversând sud-vestul SUA și aducând cantități importante de precipitații în Arizona, Utah, New Mexico și Texas.