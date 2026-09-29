Uraganul Polo lovește Mexicul: sunt așteptate inundații și alunecări de teren. Sute de oameni, evacuați

Publicat 29 sept. 2026, 12:48 Actualizat 29 sept. 2026, 12:55

Uraganul Polo, de categoria 3, se apropie de peninsula Baja California din Mexic, cu rafale de vânt de până la 185 km/h, provocând deja inundații în unele zone de coastă. Sute de oameni au fost evacuați, iar autoritățile avertizează asupra riscului de viituri și alunecări de teren.

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