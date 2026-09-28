Rusia a reactivat „Muntele Apocalipsei”. Buncărul din Urali legat de sistemul de lansat arme nucleare, din nou în prim-plan

Publicat 29 sept. 2026, 00:01 Sursă danwatch.dk

Într-o zonă izolată din Munții Urali, în apropierea satului Kîtlîm, Rusia ar fi modernizat masiv unul dintre cele mai bine păzite complexe militare ale sale. Este vorba despre Obiectul 1335, un buncăr îngropat adânc sub Muntele Kosvinsky, cunoscut în unele relatări drept „Muntele Apocalipsei”.

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