Protestele studențești se extind în liceele din Franța. Zeci de răniți și peste 160 de arestări: manifestațiile, dublate de o grevă în sectorul public VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 sept. 2026, 08:36

Protestele studențești s-au extins luni la liceele din întreaga Franță, provocând zeci de răniți, peste 160 de arestări și dispute între principalii politicieni ai țării. Protestele au loc cu o zi înaintea unei greve naționale a angajaților din sectorul public și cu șapte luni înaintea alegerilor prezidențiale care țin întreaga țară cu sufletul la gură. Atenție, urmează informații, imagini și detalii care vă pot afecta emoțional, în special minorii!

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