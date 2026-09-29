Zelenski: Rusia a început mobilizarea suplimentară. Alți 10.000 de militari nord-coreeni ar putea fi trimiși pentru instrucție

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a început deja mobilizarea suplimentară și își extinde recrutarea prin mai multe metode, inclusiv prin atragerea unor cetățeni străini. În același timp, potrivit informațiilor prezentate de liderul ucrainean, Rusia pregătește dislocarea a încă 10.000 de militari nord-coreeni, peste cei aproximativ 8.000 aflați deja pe teritoriul rus.
„Practic, rușii au început deja mobilizări suplimentare – cresc numărul de persoane recrutate prin diverse mijloace. De asemenea, plănuiesc să crească recrutarea străinilor”, a afirmat Volodimir Zelenski, potrivit Ukrinform, în discursul de luni seară, citând un raport primit de la Serviciul de Informații de Apărare al Ucrainei (DIU).
Declarația vine după ce, în luna august a acestui an, serviciile de informații ucrainene au susținut că Rusia pregătește o nouă etapă de mobilizare, cu aproximativ 300.000 de persoane în 2026 și alte 300.000 în 2027. Acestea sunt estimări și evaluări ale serviciilor ucrainene și nu reprezintă o confirmare independentă a unei mobilizări de această amploare.
Încă 10.000 de militari nord-coreeni, pregătiți pentru Rusia
Președintele ucrainean a prezentat și noi informații privind implicarea trupelor nord-coreene în sprijinul Rusiei. Astfel, potrivit lui Zelenski, peste 8.000 de militari nord-coreeni se află în prezent pe teritoriul Rusiei, iar alți aproximativ 10.000 de soldați sunt selectați și pregătiți pentru instruire, urmând să fie trimiși ulterior în Rusia.
”În plus, se fac pregătiri pentru desfăşurarea a încă 10.000 de soldaţi – aceştia sunt selectaţi pentru instruire şi apoi trimişi în Rusia,” a spus liderul de la Kiev.
Informația se înscrie în evaluările anterioare ale serviciilor de informații ucrainene privind cooperarea militară dintre Moscova și Phenian. În august, reprezentanți ai DIU afirmau că mii de militari nord-coreeni suplimentari au fost trimiși în Rusia, inclusiv personal specializat în utilizarea dronelor.
Ce primește Coreea de Nord în schimbul sprijinului acordat Rusiei?
Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia oferă Coreei de Nord bani și tehnologie în schimbul sprijinului militar. Potrivit președintelui ucrainean, cu asistență tehnică rusă, în Coreea de Nord a fost organizată producția de drone de atac de tip Shahed. Aceste informații reprezintă afirmații ale autorităților ucrainene și trebuie atribuite acestora.
Zelenski a cerut, în acest context, partenerilor internaționali să intensifice presiunile și sancțiunile asupra Rusiei.
Putin a majorat efectivul autorizat al armatei ruse cu 15.500 de militari
Declarațiile lui Zelenski au fost făcute în aceeași perioadă în care președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care efectivul autorizat al Forțelor Armate ale Federației Ruse a fost majorat cu 15.500 de persoane.
Potrivit decretului, efectivul autorizat al armatei ruse este acum de 2.441.630 de persoane, dintre care 1.550.500 sunt personal militar. Anterior, efectivul autorizat era de 2.426.130 de persoane, inclusiv 1.535.000 de militari.
Măsura a intrat în vigoare la 28 septembrie și reprezintă a patra majorare a efectivului autorizat al Forțelor Armate Ruse în 2026, după cele din martie, iunie și iulie.
Decretul privind creșterea efectivului autorizat nu precizează că măsura reprezintă o nouă mobilizare militară. Majorarea numărului de posturi autorizate și mobilizarea sunt măsuri distincte.
Rusia a anunțat ultima mobilizare generală a rezerviștilor în septembrie 2022, în contextul războiului din Ucraina.