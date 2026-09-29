Zelenski: Rusia a început mobilizarea suplimentară. Alți 10.000 de militari nord-coreeni ar putea fi trimiși pentru instrucție

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 sept. 2026, 07:14

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a început deja mobilizarea suplimentară și își extinde recrutarea prin mai multe metode, inclusiv prin atragerea unor cetățeni străini. În același timp, potrivit informațiilor prezentate de liderul ucrainean, Rusia pregătește dislocarea a încă 10.000 de militari nord-coreeni, peste cei aproximativ 8.000 aflați deja pe teritoriul rus.

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