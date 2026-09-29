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Extern· 1 min citire
Invazie de viespi la Roma. Sunt eliminate până la 500 de cuiburi pe zi
Viespe/ Profimedia
Publicat29 sept. 2026, 10:28
SursăRealitatea PLUS
Milioane de viespi au năpădit capitala Italiei. Situația este dramatică, iar specialiștii în dezinsecție elimină între 250 și 500 de cuiburi pe zi. Insectele profită de temperaturile neobișnuit de ridicate și de problemele cu deșeurile de pe străzile Romei pentru a se înmulții într-un ritm alarmant.
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