Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Invazie de viespi la Roma. Sunt eliminate până la 500 de cuiburi pe zi

Viespe/ Profimedia

Viespe/ Profimedia

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 sept. 2026, 10:28
SursăRealitatea PLUS

Milioane de viespi au năpădit capitala Italiei. Situația este dramatică, iar specialiștii în dezinsecție elimină între 250 și 500 de cuiburi pe zi. Insectele profită de temperaturile neobișnuit de ridicate și de problemele cu deșeurile de pe străzile Romei pentru a se înmulții într-un ritm alarmant.

Situația este extrem de tensionată, recent, în timpul operațiunilor de îndepărtare dintr-o clădire, a avut loc o explozie accidentală care a rănit o persoană și a avariat grav imobilul și mașinile din jur.


Înțepătura viespilor reprezintă un pericol major pentru persoanele alergice, iar panica s-a extins și în rândul turiștilor.

Experții spun că viespile au găsit căldura și umiditatea potrivită pentru a se înmulții, ba mai mult mâncarea de pisici, care ocupă străzile orașului etern, dar și problema deșeurilor din Roma, le asigură hrana necesară.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

viespiRomacuiburi viespi

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe