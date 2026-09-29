Opoziția cere suspendarea Maiei Sandu: acuzațiile aduse președintei Republicii Moldova

Opoziția parlamentară de la Chișinău a anunțat inițierea procedurii de suspendare din funcție a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Reprezentanții celor cinci fracțiuni o acuză de uzurparea puterii în stat, încălcarea principiului separației puterilor și imixtiuni în justiție.
Opoziția susține că în Republica Moldova s-a produs o „degradare semnificativă a situației generale în țară pe plan social, economic, politic”, inclusiv în comparație cu perioada în care Parlamentul a constatat caracterul captiv al statului, prin hotărârea din 8 iunie 2019, relatează publicația ZIUA.md.
Potrivit sursei citate, inițiativa a fost anunțată de reprezentanții formațiunilor din opoziție: Ion Chicu și Gaik Vartanean, din Blocul Alternativa, Diana Caraman, din PCRM, Alexandru Berlinschi, din Partidul Nostru, Pavel Voicu, din PSRM, și Valentina Meșina, din Democrația Acasă.
Potrivit declarației prezentate de opoziție, inițiatorii susțin că actuala guvernare ar încălca principiul separației puterilor în stat și îi atribuie președintei o serie de acțiuni pe care le consideră neconstituționale. Acestea sunt prezentate de opoziție drept motive pentru inițierea procedurii de suspendare.
Ce acuzații îi aduce Opoziția Maiei Sandu
În declarația opoziției se arată că Maia Sandu este acuzată de „uzurparea puterii de stat prin subminarea statului de drept, a democrației și a principiului separației puterilor în stat”.
Opoziția susține, de asemenea, că președinta ar fi subminat ramura legislativă prin încălcarea procedurii de desemnare a candidatului la funcția de prim-ministru și ramura executivă prin înaintarea unor indicații către Guvern pe care inițiatorii le consideră ilegale.
În ceea ce privește sistemul judecătoresc, opoziția vorbește despre exercitarea neconstituțională a atribuțiilor prezidențiale, imixtiuni în activitatea organelor procuraturii și afectarea independenței, integrității și suveranității Republicii Moldova.
Maia Sandu, acuzată și de încălcarea imparțialității politice
O altă acuzație formulată de opoziție vizează încălcarea „obligației de imparțialitate politică”.
Potrivit declarației, opoziția îi reproșează președintei implicarea în recrutarea candidaților pentru lista PAS, condiționarea publică a fondurilor europene de votul acordat PAS la alegerile locale generale și implicarea în campaniile electorale parlamentare și locale în sprijinul formațiunii.
Opoziția mai susține că au existat manifestări de segregare a societății pe criterii geopolitice și politice, prin împărțirea cetățenilor în „cetățeni buni”, care susțin PAS, și „dușmani ai statului sau agenți străini”.
În declarație sunt menționate și presupuse abuzuri privind retragerea cetățeniei unor persoane, inclusiv a unor oameni care ar fi dobândit cetățenia prin naștere. Opoziția susține că astfel de acțiuni ar contraveni convențiilor internaționale.
Cum poate fi suspendat președintele Republicii Moldova
Potrivit prevederilor invocate în textul inițiativei, procedura de suspendare din funcție a președintelui Republicii Moldova poate fi inițiată de cel puțin o treime dintre deputați.
Pentru aprobarea suspendării este necesar votul a două treimi din numărul parlamentarilor. Ulterior, Legislativul trebuie să organizeze un referendum privind demiterea șefului statului.
Inițiativa anunțată de opoziție reprezintă, în această etapă, demersul parlamentar pentru declanșarea procedurii, iar acuzațiile prezentate în proiect sunt poziția inițiatorilor.