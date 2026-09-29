Opoziția cere suspendarea Maiei Sandu: acuzațiile aduse președintei Republicii Moldova

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 sept. 2026, 11:29

Opoziția parlamentară de la Chișinău a anunțat inițierea procedurii de suspendare din funcție a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Reprezentanții celor cinci fracțiuni o acuză de uzurparea puterii în stat, încălcarea principiului separației puterilor și imixtiuni în justiție.

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