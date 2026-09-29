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Tragedie la o fabrică de artificii din Rusia. Cel puțin 14 oameni au murit într-un incendiu devastator - VIDEO

Incendiu în Rusia

Incendiu în Rusia

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 sept. 2026, 10:21

Cel puțin 14 persoane au murit, iar o alta a fost rănită într-un incendiu izbucnit la o fabrică de artificii din centrul Rusiei. Tragedia s-a produs în localitatea Kubrinsk, la aproximativ 100 de kilometri nord de Moscova, iar autoritățile au deschis o anchetă.

Incendiul a izbucnit la o fabrică de artificii din satul Kubrinsk, regiunea Iaroslavl. Potrivit serviciilor ruse de intervenție, bilanțul a ajuns la 14 morți și un rănit.

„Bilanţul a fost stabilit la 14 morţi şi un rănit”, a transmis o sursă din cadrul serviciilor de intervenție.

Imaginile difuzate după incendiu surprind zona fabricii distrusă, cu mormane de moloz fumegând și scântei care continuau să se ridice dintre resturi. Incendiile produse în unități unde sunt fabricate sau depozitate materiale pirotehnice pot avea consecințe extrem de grave.

Parchetul a deschis o anchetă

Autoritățile ruse încearcă acum să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul. Parchetul regional a anunțat deschiderea unei anchete privind posibila încălcare a normelor de securitate industrială. Fabrica se află în Kubrinsk, o localitate situată la aproximativ 100 de kilometri nord de Moscova. Potrivit informațiilor oficiale, focul a izbucnit luni, 28 septembrie. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cauza exactă a incendiului și dacă normele de siguranță au fost respectate.

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