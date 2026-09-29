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Extern· 1 min citire
Tragedie la o fabrică de artificii din Rusia. Cel puțin 14 oameni au murit într-un incendiu devastator - VIDEO
Incendiu în Rusia
Cel puțin 14 persoane au murit, iar o alta a fost rănită într-un incendiu izbucnit la o fabrică de artificii din centrul Rusiei. Tragedia s-a produs în localitatea Kubrinsk, la aproximativ 100 de kilometri nord de Moscova, iar autoritățile au deschis o anchetă.
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