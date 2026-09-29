Tragedie la o fabrică de artificii din Rusia. Cel puțin 14 oameni au murit într-un incendiu devastator - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 sept. 2026, 10:21

Cel puțin 14 persoane au murit, iar o alta a fost rănită într-un incendiu izbucnit la o fabrică de artificii din centrul Rusiei. Tragedia s-a produs în localitatea Kubrinsk, la aproximativ 100 de kilometri nord de Moscova, iar autoritățile au deschis o anchetă.

Distribuie articolul