Rusia amenință Marea Britanie cu arme nucleare, după ce un serial britanic a prezentat scenariul fictiv al unui atac asupra Kaliningradului

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 sept. 2026, 12:33

Rusia a lansat un nou avertisment nuclear la adresa Marii Britanii și NATO, după difuzarea unui serial britanic care prezintă un scenariu fictiv de război cu Moscova. Reacția Kremlinului vizează producția „The Wargame”, în care premierul britanic ordonă atacuri asupra Kaliningradului și Murmanskului după o agresiune rusă imaginară.

Distribuie articolul