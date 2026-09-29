Rusia amenință Marea Britanie cu arme nucleare, după ce un serial britanic a prezentat scenariul fictiv al unui atac asupra Kaliningradului

Rusia a lansat un nou avertisment nuclear la adresa Marii Britanii și NATO, după difuzarea unui serial britanic care prezintă un scenariu fictiv de război cu Moscova. Reacția Kremlinului vizează producția „The Wargame”, în care premierul britanic ordonă atacuri asupra Kaliningradului și Murmanskului după o agresiune rusă imaginară.
Moscova, iritată de scenariul prezentat în serialul "The Wargame"
Un serial britanic lansat recent de Sky One a provocat o reacție neobișnuit de dură din partea Rusiei. Miniseria în cinci episoade „The Wargame” prezintă un scenariu fictiv în care Rusia atacă Marea Britanie, iar guvernul de la Londra răspunde prin lovituri militare asupra unor obiective rusești, inclusiv asupra enclavei Kaliningrad, scrie metro.co.uk.
Kaliningrad este un teritoriu strategic al Federației Ruse situat între Polonia și Lituania, la Marea Baltică, și găzduiește importante capacități militare ruse.
Ambasada Rusiei la Londra invocă inclusiv opțiunea nucleară
Într-un mesaj publicat pe canalul oficial de Telegram, Ambasada Rusiei în Regatul Unit a criticat atât serialul TV, cât și o analiză publicată de presa britanică despre vulnerabilitățile enclavei Kaliningrad.
„Cei care promovează planuri de blocare sau atacare a Kaliningradului nu trebuie să își facă iluzii cu privire la consecințe. Orice acțiune militară britanică sau a NATO împotriva teritoriului rus ar primi un răspuns folosind toate mijloacele aflate la dispoziția Rusiei, inclusiv arme nucleare”, se arată în mesajul ambasadei.
Kaliningrad, punctul sensibil al Rusiei la Marea Baltică
Declarația Moscovei vine și după publicarea unui articol în presa britanică în care Kaliningrad este descris ca una dintre vulnerabilitățile strategice ale lui Vladimir Putin.
Analiști citați de publicația britanică susțin că poziția geografică izolată a regiunii, înconjurată de state membre NATO și separate de restul teritoriului rus, reprezintă un punct sensibil pentru Kremlin.
În același timp, autoritățile ruse insistă că nu doresc o confruntare directă cu NATO și Europa, dar avertizează că vor răspunde dacă un astfel de conflict ar fi provocat.
De ce este important Kaliningrad
Fosta regiune germană Königsberg a fost puternic bombardată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și a fost ulterior integrată în Uniunea Sovietică. În perioada Războiului Rece, zona a devenit una dintre cele mai militarizate regiuni sovietice, găzduind Flota Baltică și numeroase instalații strategice.
Astăzi, Kaliningrad rămâne una dintre cele mai importante baze militare ruse din Europa și un punct-cheie în echilibrul de securitate din regiunea Mării Baltice.