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Extern· 1 min citire
Aeroportul din Catania s-a redeschis după trei zile de suspendări. Vulcanul Etna a perturbat traficul aerian
Aeroport Catania/ Profimedia
Aeroportul din Catania a reluat marți operațiunile, după ce zborurile au fost suspendate temporar timp de trei zile din cauza intensificării activității vulcanului Etna și a condițiilor meteorologice nefavorabile, transmite Reuters.
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