Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Aeroportul din Catania s-a redeschis după trei zile de suspendări. Vulcanul Etna a perturbat traficul aerian

Aeroport Catania/ Profimedia

Aeroport Catania/ Profimedia

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 sept. 2026, 13:14

Aeroportul din Catania a reluat marți operațiunile, după ce zborurile au fost suspendate temporar timp de trei zile din cauza intensificării activității vulcanului Etna și a condițiilor meteorologice nefavorabile, transmite Reuters.

Aeroportul din Catania, Italia, și-a reluat activitatea luni seara, după o întrerupere de trei zile provocată de cenușa vulcanică provenită de la muntele vulcanul Etna, aflat în apropiere, relatează jurnașiștii Reuters.

Operatorul aeroportului, SAC, a anunțat că zborurile către și dinspre Catania au fost reluate, după ce nivelul de alertă vulcanică a fost redus de la roșu la portocaliu.

„Starea de alertă s-a încheiat, a fost restabilit regimul normal, iar toate serviciile au fost reluate”, a transmis operatorul aeroportului, SAC, pe rețelele sociale.

Cenușa vulcanică afectează frecvent traficul aerian

Toate plecările și sosirile de pe aeroportul sicilian - al cincilea cel mai aglomerat din Italia în funcție de traficul de pasageri - au fost suspendate sâmbătă din cauza activității vulcanice a Etnei.

Muntele Etna, cel mai înalt și unul dintre cei mai activi vulcani din Europa, provoacă frecvent perturbări ale traficului aerian pe aeroportul din Catania. Emisiile de cenușă au fost deosebit de intense în această vară, afectând mii de pasageri în plin sezon turistic.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

aeroportCataniazborurivulcan ETNASicilia

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe