Aeroportul din Catania s-a redeschis după trei zile de suspendări. Vulcanul Etna a perturbat traficul aerian

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 29 sept. 2026, 13:14

Aeroportul din Catania a reluat marți operațiunile, după ce zborurile au fost suspendate temporar timp de trei zile din cauza intensificării activității vulcanului Etna și a condițiilor meteorologice nefavorabile, transmite Reuters.

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