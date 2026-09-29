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Sfârșit tragic pentru medicul român dispărut în Zakynthos. Silvia Lungu a fost găsită moartă după săptămâni de căutări

Româncă dispărută

Româncă dispărută

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 sept. 2026, 13:22

Silvia Lungu, medicul din Iași dispărut în timpul unei vacanțe pe insula Zakynthos, a fost găsită moartă după mai multe săptămâni de căutări. Trupul femeii a fost descoperit de un localnic într-o zonă cu plantații de măslini, la aproximativ trei kilometri de locul în care fusese văzută ultima dată.

Operațiunea de căutare a Silviei Lungu s-a încheiat tragic. Femeia, care plecase singură în vacanță în Grecia, a fost găsită fără viață într-o zonă cu plantații de măslini de pe insula Zakynthos. Trupul acesteia a fost descoperit de un localnic, la aproximativ trei kilometri de zona în care fusese văzută ultima dată. Bărbatul a alertat imediat autoritățile, iar echipele medico-legale au preluat trupul.

Potrivit informațiilor apărute în presa elenă, acesta se afla într-o stare avansată de descompunere. Silvia Lungu fusese dată dispărută în Zakynthos, după ce nu mai fusese văzută din 12 septembrie.

Femeia fusese căutată cu drone și câini special antrenați

Silvia Lungu era cazată singură într-un hotel din zona Alykanas, în nord-estul insulei Zakynthos. După dispariție, autoritățile elene au declanșat o amplă operațiune de căutare. Au fost verificate mai multe zone de pe insulă, inclusiv cu ajutorul dronelor și al câinilor special antrenați. În căutări au fost implicate și echipe specializate de intervenție, după ce femeia nu a mai putut fi localizată.

Ancheta continuă. Cauza morții urmează să fie stabilită

Anchetatorii încearcă acum să stabilească în ce împrejurări a ajuns Silvia Lungu în zona în care a fost găsită și ce s-a întâmplat în ultimele sale ore. Deocamdată, autoritățile elene nu au indicii care să susțină ipoteza unei crime. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma autopsiei și a expertizelor medico-legale.

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