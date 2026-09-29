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Extern· 2 min citire
Sfârșit tragic pentru medicul român dispărut în Zakynthos. Silvia Lungu a fost găsită moartă după săptămâni de căutări
Româncă dispărută
Silvia Lungu, medicul din Iași dispărut în timpul unei vacanțe pe insula Zakynthos, a fost găsită moartă după mai multe săptămâni de căutări. Trupul femeii a fost descoperit de un localnic într-o zonă cu plantații de măslini, la aproximativ trei kilometri de locul în care fusese văzută ultima dată.
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