Sfârșit tragic pentru medicul român dispărut în Zakynthos. Silvia Lungu a fost găsită moartă după săptămâni de căutări

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 sept. 2026, 13:22

Silvia Lungu, medicul din Iași dispărut în timpul unei vacanțe pe insula Zakynthos, a fost găsită moartă după mai multe săptămâni de căutări. Trupul femeii a fost descoperit de un localnic într-o zonă cu plantații de măslini, la aproximativ trei kilometri de locul în care fusese văzută ultima dată.

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