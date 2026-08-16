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Social· 2 min citire
Alertă de secetă. Dunărea atinge noi minime la intrarea în România până săptămâna viitoare
Foto/Arhivă
Debitul Dunării la intrarea în țară va atinge cote critice săptămâna viitoare, urmând să scadă la doar 1.300 mc/s în secțiunea Baziaș. Potrivit prognozei INHGA pentru intervalul 15 - 22 august 2026, valoarea este de trei ori mai mică decât media multianuală a acestei luni, accentuând efectele secetei pe fluviu.
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