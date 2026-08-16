Drona doborâtă în Galați: Fragmente ale rachetei interceptoare și ale dronei, găsite la locul impactului. Anunțul MApN

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 18:24

Cercetările desfășurate în zona din județul Galați în care o dronă a fost doborâtă după ce a pătruns în spațiul aerian național s-au încheiat duminică după-amiază. Echipele Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne au găsit fragmente ale rachetei interceptoare, precum și resturi ale dronei distruse de avioane F-18 spaniole.

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