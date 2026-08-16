Drona doborâtă în Galați: Fragmente ale rachetei interceptoare și ale dronei, găsite la locul impactului. Anunțul MApN

Cercetările desfășurate în zona din județul Galați în care o dronă a fost doborâtă după ce a pătruns în spațiul aerian național s-au încheiat duminică după-amiază. Echipele Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne au găsit fragmente ale rachetei interceptoare, precum și resturi ale dronei distruse de avioane F-18 spaniole.
Cercetările aeriene și terestre desfășurate în zona de impact dintre localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați, s-au încheiat duminică, în jurul orei 16.20, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).
La operațiune au participat echipe mixte ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne.
„Misiunea de cercetare aeriană și terestră desfășurată de echipe mixte din cadrul Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne în zona de impact dintre localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați, s-a încheiat duminică, 16 august, în jurul orei 16.20.”, a precizat MApN.
Potrivit ministerului, în urma verificărilor au fost descoperite atât fragmente ale rachetei folosite pentru interceptare, cât și fragmente ale dronei doborâte.
„În urma cercetărilor, au fost descoperite fragmente ale rachetei interceptoare, care au fost neutralizate în condiții de siguranță de echipa EOD, precum și fragmente ale dronei doborâte în cursul acestei dimineți, prelevate de specialiștii criminaliști”, a transmis MApN.
Fragmentele rachetei interceptoare au fost neutralizate de echipa EOD, în timp ce resturile dronei au fost prelevate de specialiștii criminaliști pentru continuarea verificărilor.
Cum a fost doborâtă drona
Drona a pătruns în spațiul aerian românesc în noaptea de sâmbătă spre duminică și a fost interceptată și distrusă de două avioane de vânătoare F-18 spaniole, în județul Galați.
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a precizat că drona a fost detectată la ora 04.44, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați.
„În această noapte (sâmbătă spre duminică - n.r.), o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spațiul aerian național și a fost doborâtă. La ora 04:44, ținta a fost descoperită intrând în spațiul aerian național, la 24 km nord de Galați, moment în care două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare.”, a afirmat ministrul, într-o postare pe Facebook.
Potrivit lui Radu Miruță, la ora 05.01, drona a fost interceptată și distrusă între Băleni și Cudalbi, într-o zonă nepopulată.
„La ora 05:01, drona a fost interceptată și distrusă între localitățile Băleni și Cudalbi, din județul Galați, într-o zonă nepopulată”, a mai transmis ministrul Apărării.