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Resturile dronei doborâte în Galați, căutate de autorități. Prefectul este în teren

Galați/ Foto: Facebook

Galați/ Foto: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 16:36

Echipe ale Ministerului Apărării Naționale și Inspectoratului de Poliție Județean Galați desfășoară, duminică după-amiază, verificări în zona dintre localitățile Corni și Vârlezi, pentru localizarea, securizarea și ridicarea eventualelor resturi ale dronei doborâte în cursul dimineții. Instituția Prefectului Galați le recomandă oamenilor să nu se apropie de eventualele fragmente găsite și să nu le atingă.

Prefectul județului Galați, George Toderașc, se află în teren alături de echipele Ministerului Apărării Naționale și ale Inspectoratului de Poliție Județean Galați, care verifică zona în care ar putea fi căzute resturi ale dronei doborâte în dimineața zilei de duminică.

Resturi dronă/ Foto: Insitituția Prefectului Județului Galați

Potrivit informării transmise duminică după-amiază, pe Facebook, de Instituția Prefectului Județului Galați, verificările au loc pentru identificarea, securizarea și ridicarea eventualelor fragmente ale dronei.

Resturi dronă/ Foto: Insitituția Prefectului Județului Galați

Ministerul Apărării Naționale a transmis că, în noaptea de 15 spre 16 august, la ora 04:44, sistemele de supraveghere ale Armatei României au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 de kilometri nord de municipiul Galați.

O aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflată în misiune de Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, a realizat contact radar cu ținta și a doborât drona la ora 05:01, în condiții de siguranță, potrivit MApN.

Alerta aeriană pentru județul Galați a fost ridicată la ora 05:20. În prezent, autoritățile continuă căutările în zona dintre localitățile Corni și Vârlezi, pentru localizarea și securizarea eventualelor resturi rezultate în urma doborârii dronei.

Instituția Prefectului Galați le recomandă cetățenilor să nu se apropie de eventualele fragmente identificate și să nu le atingă. Orice rest suspect trebuie anunțat imediat autorităților, pentru a fi verificat și ridicat în condiții de siguranță.

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