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Social· 2 min citire
Tată și fiică, salvați de la înec, la Eforie, după ce au ignorat total pericolul și steagul roșu
Foto/Arhivă
Publicat16 aug. 2026, 11:26
SursăRealitatea PLUS
Aventură extrem de periculoasă pe litoralul românesc. Un bărbat și fiica lui de doar 11 ani au fost salvați de la înec în ultimul moment, după ce au intrat în apele mării deși salvamarii arboraseră steagul roșu din cauza valurilor uriașe și a curenților puternici.
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