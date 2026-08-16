Ziua Națională a Martirilor Brâncoveni, marcată pe 16 august VIDEO

România marchează la 16 august Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Momentul solemn îmbină omagiul adus sacrificiului istoric al familiei domnitorului Constantin Brâncoveanu cu un apel la solidaritate față de credincioșii persecutați din întreaga lume.
Jertfă istorică și memorie națională: Semnificația zilei de 16 august
Data de 16 august reunește în conștiința națională omagiul adus credinței, istoriei și libertății religioase. Această zi este dedicată oficial comemorării Martirilor Brâncoveni și conștientizării violențelor la care au fost și sunt supuși creștinii la nivel global, îmbinând memoria istorică cu un apel contemporan la solidaritate.
Cadrul legislativ și inițiativa oficială
Oficializarea acestei zile a urmat un parcurs legislativ clar în anul 2020. Proiectul a fost adoptat mai întâi de Senat, iar la 24 iunie 2020 a primit votul decisiv din partea Camerei Deputaților, fiind înregistrate 258 de voturi favorabile.
La data de 16 iulie 2020, Președintele României a promulgat Legea nr. 134/2020 prin Decretul nr. 393/2020, actul normativ fiind publicat în Monitorul Oficial în aceeași zi.
Simbolul luminii roșii și manifestările comemorative
Legea prevede o serie de acțiuni menite să atragă atenția asupra persecuțiilor religioase:
Iluminarea în roșu: Între orele 20:00 și 24:00, clădiri reprezentative precum Parlamentul, Guvernul, Arcul de Triumf, Palatul Mogoșoaia și sediile administrațiilor centrale și locale sunt iluminate în roșu, culoarea simbol a martiriului.
Evenimente publice și religioase: Sunt permise și încurajate manifestările publice comemorative și slujbele religioase în spațiile autorizate.
Reflectarea în media: Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune și Agenția Națională de Presă AGERPRES acordă prioritate emisiunilor și materialelor informative dedicate acestei tematice.
Evenimentele tragice de la Constantinopol și canonizarea Bisericii
Rădăcinile acestei comemorări se află în evenimentele dramatice din 15 august 1714, când domnitorul Țării Românești, Constantin Brâncoveanu, cei patru fii ai săi (Constantin, Ștefan, Radu și Matei) și sfetnicul Ianache Văcărescu au fost decapitați la Constantinopol. Refuzul lor de a-și abandona credința, în ciuda tragismului de a-și vedea copiii executați sub propriii ochi, a marcat profund istoria și memoria colectivă.
Recunoscând jertfa lor exemplară, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis la 20 iunie 1992 trecerea în rândul sfinților a celor șase martiri. Data de 16 august a fost stabilită ca zi oficială de prăznuire religioasă, devenind ulterior și zi de reflecție națională.