Ziua Națională a Martirilor Brâncoveni, marcată pe 16 august VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 16 aug. 2026, 09:21

România marchează la 16 august Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Momentul solemn îmbină omagiul adus sacrificiului istoric al familiei domnitorului Constantin Brâncoveanu cu un apel la solidaritate față de credincioșii persecutați din întreaga lume.

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