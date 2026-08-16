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Social· 1 min citire
Alertă pe litoral: Obiect suspect, posibil mină, descoperit pe plajă între Eforie Nord și Sud
Foto/Arhivă
Publicat16 aug. 2026, 10:30
Actualizat16 aug. 2026, 10:37
Mobilizare de urgență pe litoral, în zona plajei Belona, la limita dintre Eforie Nord și Eforie Sud, după ce un obiect suspect în formă de butoi, posibil o mină, a fost adus de valuri la mal. Perimetrul a fost imediat securizat de polițiști, la fața locului fiind trimise echipaje ISU și trimisă o informare către SRI.
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