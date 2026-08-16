Două fete de 10 și 11 ani, rănite la Dolj după ce au intrat cu trotineta electrică într-o mașină

Publicat 16 aug. 2026, 11:50 Actualizat 16 aug. 2026, 11:51

Două fetițe de 10 și 11 ani au ajuns de urgență la spital în urma unui accident rurier petrecut într-o comună din județul Dolj. Aflate împreună pe o trotinetă electrică, minorele nu au acordat prioritate de trecere și au intrat în plin într-un autoturism care circula regulamentar.

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