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Social· 2 min citire
Două fete de 10 și 11 ani, rănite la Dolj după ce au intrat cu trotineta electrică într-o mașină
Foto/Arhivă
Publicat16 aug. 2026, 11:50
Actualizat16 aug. 2026, 11:51
Două fetițe de 10 și 11 ani au ajuns de urgență la spital în urma unui accident rurier petrecut într-o comună din județul Dolj. Aflate împreună pe o trotinetă electrică, minorele nu au acordat prioritate de trecere și au intrat în plin într-un autoturism care circula regulamentar.
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