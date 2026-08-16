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Incendiu de proporții într-o localitate din Bistrița. O casă a ars complet, iar flăcările s-au extins la alte două locuințe VIDEO
Incendiu de proporții într-o localitate din Bistrița. Foto/ISU
Incendiu de proporții în localitatea Salva din Bistrița Năsăud. O casă și o anexa a acesteia au ars ca o torță iar flăcările puternice s-au extins și la alte două locuințe.
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