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Dublă tragedie la Olimp: a murit și al doilea tânăr dispărut în apele mării. Cele două victime erau frați

Tragedie Olimp/ Foto: Meteoplus Facebook

Tragedie Olimp/ Foto: Meteoplus Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 aug. 2026, 21:58
Actualizat16 aug. 2026, 22:08

Dublă tragedie la Olimp, după ce și al doilea tânăr dispărut în apele mării a fost declarat decedat. Este vorba despre un adolescent de 19 ani, găsit de salvatori și adus la mal, unde echipajele medicale au început manevrele de resuscitare, însă fără rezultat. Un alt tânăr, în vârstă de 17 ani, a murit anterior, după ce a fost scos din apă de un salvamar. Cei doi tineri erau frați.

Cea de-a doua persoană dispărută duminică în mare, în zona Faleza Olimp- Steaua de Mare, a fost găsită și adusă la țărm. Este vorba despre un tânăr de 19 ani.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea, tânărul a fost supus manevrelor de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat. Echipajul medical a declarat decesul.

Tragedie Olimp/ Foto: Meteoplus Facebook

Anterior, un alt tânăr, în vârstă de 17 ani, a fost scos din apă de un salvamar, în aceeași zonă. Și în cazul acestuia au fost începute manevrele de resuscitare, însă victima nu a putut fi salvată.

Tragedie Olimp/ Foto: Meteoplus Facebook

„Persoana, sex masculin, 17 ani, a fost declarată decedată de echipajul SAJ”, a transmis ISU Dobrogea.

Cei doi tineri care s-au înecat în mare duminică erau fraţi, fiind din Vaslui.

Cele două tragedii au avut loc în aceeași zonă a litoralului, unde autoritățile au desfășurat operațiuni de căutare după dispariția celor doi tineri în mare.

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