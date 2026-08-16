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Dublă tragedie la Olimp: a murit și al doilea tânăr dispărut în apele mării. Cele două victime erau frați
Tragedie Olimp/ Foto: Meteoplus Facebook
Publicat16 aug. 2026, 21:58
Actualizat16 aug. 2026, 22:08
Dublă tragedie la Olimp, după ce și al doilea tânăr dispărut în apele mării a fost declarat decedat. Este vorba despre un adolescent de 19 ani, găsit de salvatori și adus la mal, unde echipajele medicale au început manevrele de resuscitare, însă fără rezultat. Un alt tânăr, în vârstă de 17 ani, a murit anterior, după ce a fost scos din apă de un salvamar. Cei doi tineri erau frați.
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