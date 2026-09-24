„Vino în negru la școală!” Elevii protestează pe 28 septembrie față de introducerea uniformei obligatorii

Elevii sunt chemați să vină îmbrăcați în negru la școală luni, 28 septembrie, într-un protest împotriva uniformei obligatorii. Consiliul Național al Elevilor anunță că acțiunea este voluntară, iar cei care vor să participe pot purta chiar și un singur articol vestimentar negru, fără ca orele de curs să fie întrerupte.
Protestul vine după ce proiectul privind introducerea uniformei școlare obligatorii a trecut de Senat. Consiliul Național al Elevilor spune că și-a exprimat deja opoziția față de această măsură și reclamă faptul că elevii nu au fost consultați. Următorul pas este votul din Camera Deputaților, forul decizional.
Protest pe 28 septembrie împotriva uniformei obligatorii
Consiliul Național al Elevilor îi îndeamnă pe elevi să meargă luni la școală îmbrăcați în negru. Reprezentanții elevilor explică faptul că alegerea aceleiași culori pentru protest este voluntară și tocmai prin acest lucru diferă de obligativitatea unei uniforme.
„Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați. Ne-am exprimat opoziția, am explicat de ce uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii și am cerut să fim ascultați. Proiectul a trecut însă de Senat, iar acum urmează votul decisiv în Camera Deputaților. Luni, 28 septembrie, vino în negru la școală! Protestăm împotriva uniformei obligatorii și a deciziilor luate fără consultarea elevilor.”
„Una e să transmitem un mesaj împreună, de bunăvoie”
Consiliul Național al Elevilor subliniază că participarea la protest este voluntară. Elevii nu trebuie să cumpere haine speciale, ci pot folosi articolele negre pe care le au deja.
„Da, alegem să purtăm aceeași culoare. Una e să transmitem un mesaj împreună, de bunăvoie, și alta e să ni se impună cum să ne îmbrăcăm. Participarea este voluntară: folosește hainele pe care le ai deja, chiar și un singur articol negru. Mergem la ore și ne facem vocea auzită fără să întrerupem cursurile.”
Acțiunea anunțată pentru 28 septembrie se va desfășura, astfel, în timpul unei zile obișnuite de școală, fără întreruperea cursurilor.
Consiliul Elevilor: „Educația nu se repară la croitorie!”
Reprezentanții elevilor cer ca mesajul protestului să fie transmis mai departe și îi îndeamnă pe cei care vor să participe să vorbească și cu colegii lor.
„Vorbește cu colegii tăi și dă mesajul mai departe. Educația nu se repară la croitorie!”
Proiectul privind uniforma obligatorie a fost adoptat de Senat, prima Cameră sesizată, iar Camera Deputaților urmează să dea votul decisiv asupra inițiativei.