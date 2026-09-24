„Vino în negru la școală!” Elevii protestează pe 28 septembrie față de introducerea uniformei obligatorii

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 sept. 2026, 15:01

Elevii sunt chemați să vină îmbrăcați în negru la școală luni, 28 septembrie, într-un protest împotriva uniformei obligatorii. Consiliul Național al Elevilor anunță că acțiunea este voluntară, iar cei care vor să participe pot purta chiar și un singur articol vestimentar negru, fără ca orele de curs să fie întrerupte.

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