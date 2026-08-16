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Social· 1 min citire
Două persoane, căutate de pompieri după ce au dispărut în mare, la Olimp
Valuri litoral
Publicat16 aug. 2026, 17:33
Actualizat16 aug. 2026, 17:40
Două persoane sunt căutate de pompieri, duminică, după ce ar fi dispărut în mare, în zona falezei din Olimp. La intervenție participă pompieri cu o ambarcațiune și urmează să ajungă ;i zece scafandri pentru operațiunea de căutare.
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