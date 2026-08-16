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Două persoane, căutate de pompieri după ce au dispărut în mare, la Olimp

Valuri litoral

Valuri litoral

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 aug. 2026, 17:33
Actualizat16 aug. 2026, 17:40

Două persoane sunt căutate de pompieri, duminică, după ce ar fi dispărut în mare, în zona falezei din Olimp. La intervenție participă pompieri cu o ambarcațiune și urmează să ajungă ;i zece scafandri pentru operațiunea de căutare.

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au fost solicitați, duminică, să intervină după ce două persoane ar fi dispărut în mare, în zona Faleza Olimp, Steaua de Mare.

La fața locului au fost trimise echipaje de pompieri cu ambarcațiunea de la Mangalia și o autospecială de stingere. Pentru extinderea operațiunii de căutare, în zonă urmează să ajungă și zece scafandri.

Pompierii continuă verificările pentru identificarea celor două persoane.

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