Două persoane, căutate de pompieri după ce au dispărut în mare, la Olimp

Publicat 16 aug. 2026, 17:33 Actualizat 16 aug. 2026, 17:40

Două persoane sunt căutate de pompieri, duminică, după ce ar fi dispărut în mare, în zona falezei din Olimp. La intervenție participă pompieri cu o ambarcațiune și urmează să ajungă ;i zece scafandri pentru operațiunea de căutare.

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