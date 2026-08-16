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Dronă fără încărcătură explozivă, recuperată din Marea Neagră, în apropierea plajei Modern din Constanța. Precizările MApN

Marea/ Arhivă foto

Marea/ Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 15:17

Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică după-amiază că a fost informat, în jurul orei 10.00, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la prezența unor resturi de dronă în Marea Neagră, în zona plajei Modern din Constanța. Specialiştii au ridicat-o şi au stabilit că nu are încărcătură explozivă.

În urma sesizării, o echipă EOD a Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona indicată, la bordul unei șalupe rapide de intervenție. Militarii au verificat obiectul și au stabilit că este vorba despre o dronă, care nu avea încărcătură explozivă.

După recuperare, drona a fost preluată și predată Gărzii de Coastă, pentru efectuarea investigațiilor suplimentare și stabilirea tuturor circumstanțelor în care aceasta a ajuns în apele Mării Negre.

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