Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Dronă fără încărcătură explozivă, recuperată din Marea Neagră, în apropierea plajei Modern din Constanța. Precizările MApN
Marea/ Arhivă foto
Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică după-amiază că a fost informat, în jurul orei 10.00, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la prezența unor resturi de dronă în Marea Neagră, în zona plajei Modern din Constanța. Specialiştii au ridicat-o şi au stabilit că nu are încărcătură explozivă.
Citește și
- 16:58De la 37 de grade la 19: schimbare bruscă a vremii în România. Elena Mateescu: „Marți se va răci accentuat”
- 16:36Resturile dronei doborâte în Galați, căutate de autorități. Prefectul este în teren
- 15:09Scandal-monstru pe un bulevard din Arad: 11 bărbați s-au luat la bătaie, șase au ajuns la spital
- 14:44Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă din cauza sistării temporare de la CET Grozăvești
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News