Acces întrerupt către Lacul Scropoasa și Cascada 7 Izvoare. Podul din Zănoaga s-a rupt: avertismentul salvamontiștilor FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 18:06

Salvamontiștii din Dâmbovița îi avertizează pe turiști că accesul către Lacul Scropoasa și Cascada 7 Izvoare, din Munții Bucegi, este întrerupt după deteriorarea și ruperea podului din zona Zănoaga. Salvatorii montani le recomandă oamenilor să evite zona și să nu încerce să traverseze podul, din cauza riscului de accidente.

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