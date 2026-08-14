Incendiile din Grecia, monitorizate de autoritățile române. MAE: Nu au fost raportate victime în rândul cetățenilor români

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 15:46

Ministerul Afacerilor Externe urmărește îndeaproape situația provocată de incendiile de vegetație care afectează mai multe zone din Grecia. Ambasada României la Atena și Consulatul General al României la Salonic mențin legătura cu autoritățile elene și verifică permanent dacă printre persoanele afectate se află și cetățeni români.

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