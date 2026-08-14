Incendiile din Grecia, monitorizate de autoritățile române. MAE: Nu au fost raportate victime în rândul cetățenilor români

Ministerul Afacerilor Externe urmărește îndeaproape situația provocată de incendiile de vegetație care afectează mai multe zone din Grecia. Ambasada României la Atena și Consulatul General al României la Salonic mențin legătura cu autoritățile elene și verifică permanent dacă printre persoanele afectate se află și cetățeni români.
Până în prezent, autoritățile elene nu au transmis misiunilor diplomatice românești informații privind existența unor români afectați de incendiile de vegetație. Totodată, Ambasada României la Atena nu a primit solicitări de sprijin consular din partea cetățenilor români aflați în zonele afectate.
MAE monitorizează situația din Grecia
Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanții Ambasadei României la Atena și ai Consulatului General al României la Salonic sunt în contact permanent cu autoritățile locale pentru a obține informații oficiale despre evoluția incendiilor și despre situația persoanelor care ar putea fi afectate.
Oficiul consular din Salonic a primit până acum două apeluri pe telefonul de urgență din partea unor cetățeni români care au solicitat informații actualizate despre situația din Grecia.
MAE precizează că, la acest moment, nu există notificări oficiale privind cetățeni români care să fi fost victime ale incendiilor.
Recomandări pentru românii aflați în zonele afectate
Ambasada României la Atena și Consulatul General al României la Salonic au transmis în mediul online informații utile pentru cetățenii români aflați în Grecia.
Mesajele publicate includ recomandări privind siguranța, harta actualizată a zonelor considerate periculoase de autoritățile elene, precum și informații referitoare la măsurile adoptate pentru persoanele afectate de incendii.
De asemenea, românii pot consulta platforma pusă la dispoziție de autoritățile elene pentru identificarea unor variante de cazare temporară, în situația în care evacuarea sau relocarea devine necesară.
MAE recomandă cetățenilor români să urmărească informațiile oficiale și să respecte cu strictețe indicațiile autorităților locale, în special în zonele în care incendiile se apropie de localități.
Unde pot cere ajutor românii din Grecia
Reprezentanții diplomatici ai României susțin că sunt pregătiți să ofere asistență consulară, în limitele competențelor, persoanelor care se confruntă cu situații dificile.
Cetățenii români pot contacta Ambasada României la Atena la numerele +30 210 6728875 și +30 210 6728879, iar Consulatul General al României la Salonic poate fi apelat la +30 2310 340088.
Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate permanent de operatorii Call Center.
Pentru situații speciale, dificile și urgente, românii aflați în Grecia au la dispoziție și telefoanele de urgență ale reprezentanțelor diplomatice.
Telefonul de urgență al Ambasadei României la Atena: +30 6978996222
Telefonul de urgență al Consulatului General al României la Salonic: +30 6906 479076
Ambasada României la Atena și Consulatul General al României la Salonic continuă dialogul cu autoritățile elene și urmăresc evoluția situației generate de incendiile de vegetație.
MAE transmite că, în cazul în care vor apărea informații noi privind cetățeni români afectați sau vor fi primite solicitări de sprijin, reprezentanțele diplomatice sunt pregătite să intervină în limitele atribuțiilor consulare.