Amenzi de 90.000 de lei pe șantierele din Sectorul 2 al Capitalei. Garda de Mediu a găsit deșeuri depozitate ilegal și poluare a aerului

Sursă: realitatea.net

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu au aplicat amenzi în valoare totală de 90.000 de lei după ce au depistat nereguli grave la mai multe șantiere de construcții din Sectorul 2 al Capitalei.

Acțiunea de control a fost desfășurată în perioada 27 mai - 6 iunie, de echipe ale Comisariatului București împreună cu Secția 28 Poliție. Inspectorii au verificat modul în care operatorii respectă obligațiile legale privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile de construcții, dar și măsurile de prevenire a poluării atmosferice.

În urma controalelor, au fost identificate mai multe neconformități, principalele probleme vizând depozitarea și gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, precum și încălcări ale legislației privind protecția atmosferei.

„Astfel de situaţii pot avea un impact direct asupra mediului şi asupra calităţii vieţii locuitorilor din zonele aflate în apropierea şantierelor”, au transmis reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu.

Pe lângă amenzi, comisarii au dispus și măsuri de conformare cu legislația în vigoare pentru toți operatorii sancționați.