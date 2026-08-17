Transporturile ilegale de oi au devenit „cel mai mare pericol biologic” pentru România, avertizează ANSVSA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 13:31

Transporturile clandestine de oi reprezintă în acest moment cel mai mare pericol biologic pentru România, avertizează ANSVSA. Pericolul apare pe fondul răspândirii pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine. Autoritatea acuză mai mulți speculanți că transportă animale fără documente și subminează măsurile luate pentru oprirea bolilor. Dacă aceste practici continuă, întregul sector economic ar putea fi pus în pericol.

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