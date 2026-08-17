Transporturile ilegale de oi au devenit „cel mai mare pericol biologic” pentru România, avertizează ANSVSA

Transporturile clandestine de oi reprezintă în acest moment cel mai mare pericol biologic pentru România, avertizează ANSVSA. Pericolul apare pe fondul răspândirii pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine. Autoritatea acuză mai mulți speculanți că transportă animale fără documente și subminează măsurile luate pentru oprirea bolilor. Dacă aceste practici continuă, întregul sector economic ar putea fi pus în pericol.
Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, spune că măsurile adoptate urmăresc protejarea fermierilor și salvarea animalelor sănătoase. „Știm că această perioadă aduce presiuni majore asupra crescătorilor de animale, însă colaborarea este singura cale pentru a depăși criza actuală”, a declarat acesta. Bociu susține că medicii veterinari trebuie să salveze și să protejeze animalele, nu să le ucidă. În același timp, autoritatea consideră că măsurile dure sunt obligatorii atunci când apar transporturi ilegale care pot răspândi virusurile.
De ce animalele fără acte nu sunt puse în carantină
Oile transportate fără documente sau crotalii nu pot fi identificate în sistem. Autoritățile nu le cunosc proveniența, vârsta, istoricul de vaccinare sau fermele prin care au trecut. Din acest motiv, testarea imediată și plasarea lor în carantină sunt considerate inutile atât din punct de vedere juridic, cât și biologic. Animalele pot fi deja infectate și pot răspândi virusul, chiar dacă nu prezintă simptome.
Testele efectuate în primele faze ale bolii pot avea rezultate fals-negative. Virusul poate să nu fie încă detectabil, deși animalul elimină deja agenți patogeni prin secreții. Rezultatele oficiale sunt gata în 24-72 de ore, perioadă în care boala s-ar putea răspândi. Centrele de carantină și vehiculele folosite pentru transport riscă astfel să se transforme în focare active.
Animalele sunt eutanasiate, iar camioanele sunt blocate
La descoperirea unui transport ilegal, animalele sunt puse sub sechestru. Acestea urmează să fie eutanasiate și neutralizate prin incinerare sau îngropare controlată. Camionul este blocat și supus unei dezinfecții complete. Măsurile sunt aplicate în baza regulilor europene privind prevenirea și controlul bolilor transmisibile la animale.
ANSVSA avertizează că nu vor fi plătite despăgubiri pentru animalele provenite din transporturi clandestine sau din exploatații nedeclarate. Persoanele implicate riscă amenzi de 20.000 de lei. În plus, pot fi deschise dosare penale pentru fraudarea sistemului de identificare și trasabilitate. Autoritatea speră că sancțiunile vor descuraja transporturile ilegale înainte ca acestea să provoace noi focare.
Zeci de oi au dispărut dintr-un transport ilegal
În județul Vaslui a fost oprit recent un vehicul care transporta ilegal 50 de oi luate din Iași. Un alt caz grav a fost descoperit în județul Alba, unde autoritățile verificau un lot ilegal de 92 de miei. Proprietarii ar fi ascuns 41 dintre animale, care nu au fost găsite până acum. Oile dispărute sunt considerate un risc epidemiologic major, deoarece nu se știe unde au fost duse și cu ce alte animale au intrat în contact.
Fermierii sunt îndemnați să anunțe imediat orice simptom suspect observat la animale. Raportarea rapidă poate ajuta la izolarea bolii și la salvarea restului turmei. ANSVSA urmărește și menținerea piețelor externe pe care sunt vândute produsele românești. „În fața unor virusuri atât de agresive, suntem obligați să aplicăm cu fermitate măsurile tehnice și legale necesare”, a transmis Alexandru Bociu.