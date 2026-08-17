Accident grav pe DN72 Ploiești – Târgoviște. Două persoane au fost rănite. A fost chemat un elicopter SMURD

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 12:38

Un accident rutier s-a produs luni, 17 august, pe DN72 Ploiești – Târgoviște, în localitatea Dărmănești din județul Dâmbovița. Un autoturism a ieșit de pe direcția de deplasare și a intrat într-un copac, iar în urma impactului două persoane au fost rănite.

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