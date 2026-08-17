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Accident grav pe DN72 Ploiești – Târgoviște. Două persoane au fost rănite. A fost chemat un elicopter SMURD

Accident grav pe DN72 Ploiești – Târgoviște

Accident grav pe DN72 Ploiești – Târgoviște

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 12:38

Un accident rutier s-a produs luni, 17 august, pe DN72 Ploiești – Târgoviște, în localitatea Dărmănești din județul Dâmbovița. Un autoturism a ieșit de pe direcția de deplasare și a intrat într-un copac, iar în urma impactului două persoane au fost rănite.

Pentru una dintre victime a fost solicitat un elicopter SMURD, în timp ce cealaltă persoană rănită a fost transportată la spital cu o ambulanță. Intervenția aeronavei medicale a impus și oprirea completă a traficului pe drumul național în momentul aterizării.

Șoferul a pierdut controlul și a intrat cu mașina într-un copac

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic, accidentul a avut loc după ce conducătorul autoturismului nu a mai putut controla direcția de deplasare.

„În urma impactului au rezultat 2 victime, cu multiple leziuni, la fața locului fiind solicitat și un elicopter SMURD”, a transmis Centrul Infotrafic.

La locul accidentului au intervenit pompierii din Moreni, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița.

„La sosirea echipajelor a fost identificat un autoturism implicat în eveniment și două victime. Acestea sunt asistate medical”, a precizat ISU Dâmbovița.

Un bărbat a fost preluat de elicopterul SMURD

Una dintre victime a necesitat transport medical aerian. Elicopterul SMURD a ajuns la locul accidentului și a preluat un bărbat pentru a fi transportat în vederea acordării îngrijirilor medicale necesare.

Cea de-a doua victimă, o femeie, a fost preluată de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița și transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare.

În zona accidentului, circulația pe DN72 Ploiești – Târgoviște se desfășoară alternativ, pe un singur fir.

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