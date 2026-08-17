România scoate din nou grafitul din pământ după aproape 30 de ani. Mina din Gorj ar putea reporni în 2028

O exploatare minieră închisă de la sfârșitul anilor '90 ar urma să intre din nou în activitate, după ce grafitul a devenit între timp una dintre materiile prime importante pentru noile tehnologii. Mina de la Baia de Fier, din județul Gorj, are două perimetre cu rezerve omologate de grafit, Cătălinu și Ungurelașu, iar producția este programată să fie reluată în 2028.
Guvernul României a adoptat vineri, 14 august 2026, Hotărârea de Guvern prin care perimetrele minei de grafit de la Baia de Fier sunt scoase oficial de pe lista exploatărilor închise. Prin această decizie este deschis cadrul pentru reluarea activității de extracție, într-un moment în care grafitul este căutat la nivel mondial pentru fabricarea bateriilor destinate mașinilor electrice și pentru soluțiile de stocare a energiei.
Mina care producea zeci de mii de tone de grafit pe an
Baia de Fier are un trecut important în industria grafitului din România. În perioada în care exploatarea funcționa, aici se produceau anual aproximativ 40.000 de tone de grafit.
Activitatea minieră a fost însă oprită la sfârșitul anilor '90, după ce exploatarea a fost considerată nerentabilă. În deceniile care au urmat, importanța economică a grafitului s-a schimbat considerabil, pe măsură ce materia primă a ajuns să fie utilizată în tehnologii considerate esențiale pentru tranziția energetică.
În prezent, grafitul este folosit în producția bateriilor pentru mașini electrice și în sistemele de stocare a energiei. În plus, din grafit poate fi obținut grafen, un material cu aplicații în numeroase domenii și al cărui preț poate ajunge la 200.000 de dolari pe tonă, potrivit sursei citate.
Primele cantități de grafit ar putea apărea în 2028
Reluarea exploatării nu se va produce imediat, întrucât proiectul se află încă în etapele de pregătire și analiză. În prezent, sunt organizate proceduri pentru realizarea mai multor studii necesare înainte de trecerea efectivă la exploatare.
Constantin Dobrea, directorul general al SALROM, a explicat care este stadiul proiectului și când ar putea fi obținută prima producție.
„În acest moment suntem în faza de licitație pentru studiile de prefezabilitate, fezabilitate, oportunitate și de mediu. După care vom trece la demararea procedurii de achiziție a echipamentelor și utilajelor necesare pentru exploatarea efectivă a grafitului. Eu sper că până la sfârșitul primului semestru din 2028 vom avea primele cantități de grafit”, a declarat oficialul SALROM.
Așadar, calendarul avut în vedere de companie indică primele cantități de grafit până la sfârșitul primului semestru al anului 2028.
Două perimetre sunt vizate pentru reluarea exploatării
Rezervele omologate de grafit din zona Baia de Fier se află în două perimetre, Cătălinu și Ungurelașu. Ambele sunt vizate de proiectul de reluare a activității miniere.
Hotărârea adoptată de Guvern la 14 august 2026 vizează direct mina Cătălinu și cariera Ungurelașu din județul Gorj. Scoaterea acestor perimetre de pe lista exploatărilor închise permite continuarea etapelor necesare pentru revenirea la activitatea extractivă.
Proiectul transformă astfel o zonă minieră care a rămas neexploatată timp de aproape trei decenii într-un obiectiv legat de producția unei materii prime căutate pentru tehnologii moderne.
Grafitul, o materie primă importantă pentru Europa
Interesul pentru reluarea exploatării de la Baia de Fier este legat și de poziția pe care grafitul a ajuns să o ocupe pe piața materiilor prime. Cererea este susținută de dezvoltarea producției de baterii pentru vehicule electrice și de extinderea soluțiilor de stocare a energiei.
România dispune de zăcăminte care conțin mai multe materii prime critice pentru economia europeană. Printre resursele disponibile se numără grafitul, cuprul și magneziul, considerate importante pentru dezvoltarea noilor tehnologii.
La nivel european au fost aprobate 47 de proiecte strategice, iar trei dintre acestea sunt localizate în România.
Prin dezvoltarea acestor proiecte, Uniunea Europeană urmărește să reducă dependența de importurile de materii prime provenite din China și să își consolideze propriile surse de aprovizionare.