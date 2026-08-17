România scoate din nou grafitul din pământ după aproape 30 de ani. Mina din Gorj ar putea reporni în 2028

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 10:57

O exploatare minieră închisă de la sfârșitul anilor '90 ar urma să intre din nou în activitate, după ce grafitul a devenit între timp una dintre materiile prime importante pentru noile tehnologii. Mina de la Baia de Fier, din județul Gorj, are două perimetre cu rezerve omologate de grafit, Cătălinu și Ungurelașu, iar producția este programată să fie reluată în 2028.

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