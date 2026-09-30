Prețul apartamentelor a crescut cu 50% în ultimii 3 ani. Locuințe mai mici la prețuri mai mari

Prețurile locuințelor au crescut cu 50% în ultimii trei ani, în timp ce spațiul oferit clienților este din ce în ce mai mic. Suprafața apartamentelor scoase la vânzare a scăzut cu 4% în București și cu 5% la nivelul întregii țări în aceeași perioadă de timp.
Locuințe mai mici la prețuri și cu 50% mai mari
Piața imobiliară din România a ajuns într-un punct în care cumpărătorii se confruntă simultan cu prețuri mai mari și suprafețe mai mici. În ultimii trei ani, prețurile locuințelor au crescut cu aproximativ 50%, în timp ce suprafața apartamentelor disponibile la vânzare s-a redus.
Datele indică o scădere de aproximativ 4% a suprafeței locuințelor scoase la vânzare în București și de circa 5% la nivel național, comparativ cu situația de acum trei ani.
Apartamente mai mici, prețuri mai mari
Pentru românii care caută să își cumpere o locuință, diferența este vizibilă atât în prețul apartamentelor, cât și în suprafața acestora.
În timp ce locuințele au devenit mai scumpe, suprafața medie oferită cumpărătorilor s-a diminuat. Astfel, cei care au un buget limitat sunt nevoiți să ia în calcul apartamente mai mici pentru a se putea încadra în suma pe care și-o permit.
Creșterea prețurilor vine într-un context în care accesul la finanțare este, de asemenea, mai dificil pentru o parte dintre cumpărători.
Dezvoltatorii spun că apartamentele au mai multe dotări
Reprezentanții sectorului imobiliar susțin că prețurile mai ridicate sunt influențate și de dotările suplimentare oferite în cazul locuințelor noi.
Un exemplu îl reprezintă panourile fotovoltaice. În ultimii trei ani, ponderea locuințelor echipate cu panouri solare ar fi crescut de la aproximativ 3% la 13%.
Astfel de sisteme pot contribui la reducerea consumului de energie și la diminuarea unor costuri de întreținere, însă instalarea lor presupune, la rândul său, investiții care pot influența costul final al unei locuințe.
Venitul necesar pentru un credit ipotecar a crescut
Achiziția unui apartament prin credit bancar presupune și un venit mai mare decât în urmă cu trei ani, potrivit datelor prezentate despre evoluția pieței.
În 2023, pentru obținerea unui credit destinat cumpărării unui apartament cu două camere, un solicitant avea nevoie de un salariu net de aproximativ 7.000 de lei.
În prezent, venitul necesar pentru același tip de achiziție a ajuns la aproximativ 9.600 de lei pe lună.
Diferența pune presiune suplimentară asupra celor care vor să devină proprietari și trebuie să combine prețul locuinței cu condițiile de finanțare oferite de bănci.
În aceste condiții, piața rezidențială din România se confruntă cu o situație în care locuințele disponibile sunt, în medie, mai mici, în timp ce prețurile sunt considerabil mai ridicate față de acum trei ani. Pentru cumpărători, accesul la o locuință depinde astfel nu doar de evoluția prețurilor, ci și de capacitatea de a obține finanțarea necesară.