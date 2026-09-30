Prețul apartamentelor a crescut cu 50% în ultimii 3 ani. Locuințe mai mici la prețuri mai mari

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 sept. 2026, 10:45

Prețurile locuințelor au crescut cu 50% în ultimii trei ani, în timp ce spațiul oferit clienților este din ce în ce mai mic. Suprafața apartamentelor scoase la vânzare a scăzut cu 4% în București și cu 5% la nivelul întregii țări în aceeași perioadă de timp.

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