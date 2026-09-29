Salon de estetică din București, cu servicii de 2.000 de euro, controlat de ANAF. Ce au descoperit inspectorii antifraudă

Un salon de servicii estetice din București, care își promova pe rețelele sociale servicii cu tarife de până la 2.000 de euro și utiliza două autoturisme de lux în valoare totală de peste 335.000 de euro, a fost controlat de inspectorii ANAF. În urma verificărilor, inspectorii au constatat mai multe nereguli fiscale.
Un salon de servicii estetice din București, care își promova pe rețelele de socializare servicii cu tarife de până la 2.000 de euro, a intrat în atenția inspectorilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) în urma unei analize de risc fiscal. În urma controlului, inspectorii ANAF au stabilit obligații fiscale suplimentare de peste 537.000 de lei. Administratorul societății a achitat în total 905.212 lei la bugetul de stat, sumă care include prejudiciul constatat, majorarea de 15%, precum și dobânzile și penalitățile aferente.
Potrivit ANAF, informațiile disponibile în spațiul public despre activitatea salonului au fost coroborate cu datele fiscale aflate la dispoziția inspectorilor.
„În urma analizelor de risc fiscal, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au efectuat un control antifraudă la un salon de servicii estetice din București, în cadrul căruia au fost identificate o serie de deficiențe fiscale. În evaluarea riscului fiscal au fost analizate inclusiv informații disponibile în spațiul public privind activitatea desfășurată de societate”, arată, marți, ANAF într-un comunicat de presă.
Ce a atras atenția inspectorilor antifraudă
Reprezentantul salonului promova pe rețelele de socializare servicii cu tarife de până la 2.000 de euro. Aceste informații au fost verificate și comparate cu datele fiscale disponibile organelor de control.
În urma verificărilor, inspectorii au constatat că unele depuneri de numerar erau înregistrate drept creditări ale societății, deși sumele proveneau, în fapt, din încasări pentru serviciile prestate. Potrivit ANAF, acestea nu reprezentau împrumuturi acordate societății de către asociați sau administratori. De asemenea, au fost identificate cheltuieli efectuate în interes personal, fără legătură cu activitatea economică și care nu îndeplineau condițiile legale pentru deducerea fiscală.
O altă problemă a vizat două autoturisme achiziționate și utilizate în sistem de leasing, a căror valoare totală a depășit 335.000 de euro. Inspectorii au constatat înregistrarea unor cheltuieli și deducerea nelegală a TVA aferente utilizării și achiziției acestora, inclusiv pentru cheltuieli legate de folosirea mașinilor în interes personal, fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația fiscală. Sumele încasate pentru serviciile prestate erau raportate cu întârziere, fiind menținute în evidența contabilă sub forma unor avansuri. ANAF a constatat și colectarea cu întârziere a TVA aferente.
Peste 537.000 de lei, obligații fiscale suplimentare
În urma controlului, inspectorii Antifraudă au stabilit obligații fiscale suplimentare de peste 537.000 de lei. Mai mult, administratorul societății a achitat la bugetul de stat suma totală de 905.212 lei, reprezentând prejudiciul constatat, majorarea de 15%, precum și dobânzile și penalitățile aferente”, se precizează în document.
De ce nu a fost sesizat Parchetul
ANAF precizează că administratorul societății a achitat integral prejudiciul constatat, majorarea de 15%, precum și dobânzile și penalitățile aferente. În aceste condiții, potrivit instituției, administratorul a beneficiat de clauza de nepedepsire prevăzută de art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare.
„Administratorul societății a beneficiat de clauza de nepedepsire prevăzută de lege, astfel încât nu se mai impune sesizarea organelor de urmărire penală”, precizează oficialii ANAF.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală anunță că va continua monitorizarea și verificarea contribuabililor care prezintă risc fiscal, cu prioritate în domeniile în care sunt identificate forme de diminuare a bazei impozabile, necolectarea sau deducerea nelegală a TVA, precum și neevidențierea sau evidențierea necorespunzătoare a veniturilor provenite din activități economice.