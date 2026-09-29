Salon de estetică din București, cu servicii de 2.000 de euro, controlat de ANAF. Ce au descoperit inspectorii antifraudă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 sept. 2026, 14:54

Un salon de servicii estetice din București, care își promova pe rețelele sociale servicii cu tarife de până la 2.000 de euro și utiliza două autoturisme de lux în valoare totală de peste 335.000 de euro, a fost controlat de inspectorii ANAF. În urma verificărilor, inspectorii au constatat mai multe nereguli fiscale.

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